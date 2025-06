Pavimenti splendenti con ECOVACS DEEBOT T50 OMNI, più economico di sempre

ECOVACS DEEBOT T50 OMNI è un sistema di pulizia automatico che comprende il robot e la sua stazione di ricarica. Grazie a questa combo puoi fare affidamento di lui per pavimenti splendenti e privi di alcuna tipologia di sporco. La doppia funzione, infatti, garantisce performance di alto livello e finalmente ti libera da alcuni compiti quotidiani. Con lo sconto in corso su Amazon, oggi è più che economico che mai e lo acquisti a soli 599 euro invece di 799 euro potendo scegliere anche il pagamento in 12 rate senza interessi.

Casa e pavimenti brillanti con ECOVACS DEEBOT T50 OMNI

Il sistema di pulizia ECOVACS DEEBOT T50 OMNI è avanzato e di ultima generazione. Non è un semplice robot così come non è una semplice stazione di ricarica. Questi due prodotti, uniti in combo, sono fenomenali e rendono la tua casa splendente senza che tu debba alzare un dito. Ebbene, neanche la manutenzione è un fatto che riguarda visto che il dispositivo si svuota, si ricarica e si pulisce da solo oltre che in modo automatico. I panni, ad esempio, vengono lavati a 75°C per eliminare la sporcizia ed evitare che possano crearsi brutti odori.

Con un sistema che gli consente di muoversi come se avesse occhi propri, il robot si sposta in ogni stanza andando a coprire tutte le superfici (ad eccezioni di quelle che contrassegni come vietate) e senza lasciare dietro di sé un granello di polvere di troppo. Aspira o aspira e lava in base alla routine che costruisci, basta avere l’app sullo smartphone con cui accedi a una mappa del tuo appartamento e a tutte le impostazioni. È persino spesso appena 81mm per potersi infilare sotto i mobili e raggiungere le zone più difficili.

Con soli 599 euro su Amazon invece di 799 euro, il ECOVACS DEEBOT T50 OMNI è il sistema di pulizia automatico a cui non rinunciare. Acquistalo e pagalo anche in 12 rate.