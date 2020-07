PayPal, trimestre d'oro: 21M di nuovi account

Tra i business che hanno in qualche modo tratto beneficio dall’inedita e inattesa situazione venutasi a creare per via della crisi sanitaria ci sono quelli legati ai pagamenti digitali (e contactless). Un’ennesima conferma arriva dalla trimestrale di PayPal: è stato il Q2 più proficuo di sempre nella storia del gruppo in termini di nuovi account, ben 21,3 milioni registrati tra aprile e giugno.

È stato un Q2 2020 da record per PayPal

Nel periodo in questione sono state processate transazioni per un valore complessivo pari a 222 miliardi di dollari. 3,7 miliardi i pagamenti effettuati, circa 39,2 (mediamente due a settimana) per ogni account attivo. Questo ha portato a generare un guadagno netto pari a 1,5 miliardi di dollari, andando oltre le aspettative degli analisti di mercato.

Trimestre positivo anche per Venmo, tra i servizi controllati da PayPal, con un +52% nel valore delle transazioni gestite rispetto allo stesso periodo dello scorso anno su un totale pari a oltre 60 milioni di account attivi nel mondo.

Hanno contribuito alla crescita le iniziative messe in campo per favorire l’utilizzo della piattaforma nei negozi fisici. In Italia a tale scopo è ad esempio stata siglata da poco una partnership con la catena di supermercati Esselunga così che i clienti possano far leva sul saldo disponibile e sui metodi di pagamento collegati al portafogli virtuale per la spesa.

Chiudiamo con le parole di Maria Teresa Minotti, Director PayPal Italy (nell’immagine qui sopra), relative a una ricerca condotta con Ipsos e pubblicata a fine giugno con l’obiettivo di far luce sulla solidarietà manifestata dagli italiani a piccoli commercianti e i negozi di prossimità, decisiva nella fase che il paese sta provando a lasciarsi definitivamente alla spalle.