A partire da oggi è possibile pagare la spesa online da Esselunga con il proprio account PayPal, sia attraverso il sito esselungaacasa.it sia dall’applicazione mobile offerta dalla catena di supermercati. Un modo in più a disposizione dei clienti per portare a termine l’ordine e ricevere gli articoli acquistati direttamente a domicilio in poco tempo oppure ritirarli presso uno dei punti predisposti.

Pagare con PayPal per la spesa su Esselunga

La partnership va a inserirsi nel contesto e-commerce che in Italia nel solo 2019 ha generato un fatturato pari a 48,5 miliardi di euro, in crescita del 17% rispetto all’anno precedente. Il trend ha subito un’ulteriore accelerazione nei mesi scorsi, complice i blocchi imposti dalla crisi sanitaria, spingendo sempre più persone ad affidarsi alle piattaforme digitali anche per comprare gli articoli di uso quotidiano e per il food delivery. Questo il commento di Maria Teresa Minotti, Director PayPal Italy.

In un quadro di crescente interesse per il settore dell’online commerce, che vede le persone alla costante ricerca di nuovi modi per acquistare online, diventa essenziale ridurre la distanza fra l’utente e il servizio di cui ha bisogno. La partnership strategica con un merchant del calibro di Esselunga è una ulteriore mossa in questa direzione, l’ennesima tappa di un processo su cui stiamo investendo molte energie.

Il servizio di spesa online offerto dalla catena copre oggi un totale pari a 37 provincie in 6 regioni d’Italia. Gli ordini possono essere evasi direttamente a domicilio nel giorno e nell’orario indicato dall’acquirente oppure ritirati presso uno dei locker attivi sul territorio. Prosegue Minotti.