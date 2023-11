PC all-in-one: l'offerta Black Friday consigliata da Amazon

La scheda prodotto di Acer Aspire C24-1700 mostra l’etichetta “Scelta Amazon” per la categoria “Computer fisso completo”. Si tratta di un PC all-in-one protagonista oggi di un’offerta molto interessante per la Settimana del Black Friday. Ha tutto ciò che serve per allestire una postazione desktop da dedicare a lavoro, studio e intrattenimento. Il mouse e la tastiera sono in dotazione.

Acer Aspire C24-1700: lo sconto del Black Friday

Partiamo dallo schermo, che racchiude ogni componente, riducendo così al minimo indispensabile l’ingombro sulla scrivania: è un display Full HD da 23,8 pollici con pannello IPS. Il resto del comparto hardware include il processore Intel Core i3-1215U, la GPU Intel UHD Graphics, 8 GB di RAM DDR4, un’unità SSD da 256 GB per l’archiviazione dei dati, Wi-Fi e Bluetooth per la connettività wireless, Ethernet, webcam con microfono e copertura per tutelare la privacy, altoparlanti, porte USB e slot HDMI. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Home con licenza ufficiale. Altri dettagli nella descrizione completa.

Il PC all-in-one di Acer (modello C24-1700) nella configurazione appena descritto è acquistabile oggi al prezzo finale di 579 euro, grazie allo sconto applicato in automatico. La vendita e la spedizione sono gestite direttamente da Amazon che assicura inoltre la disponibilità immediata e la consegna gratuita a domicilio entro un paio di giorni al massimo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.