Ha tutto ciò che serve per gestire l’elaborazione dei documenti, la casella di posta elettronica e persino la riproduzione dei contenuti multimediali: il PC assemblato oggi offerto al prezzo di 209,90 euro su eBay è la scelta ideale per chi è alla ricerca di un computer completo per lavorare da casa in smart working o per la didattica a distanza. Tutto ciò che bisogna fare è collegarlo a un monitor.

Un PC completo con Windows 10 Pro in offerta

Ecco l’elenco delle principali specifiche tecniche integrate: processore Intel Core i5-650, 8 GB di RAM DDR3, unità SSD da 240 GB per lo storage, lettore e masterizzatore CD-DVD, sei porte USB 2.0, uscite video DVI-D e VGA, porta Ethernet e tre jack audio. Il tutto montato su una scheda madre chipset Intel H55 e mosso da un alimentatore a 500 W.

Inclusa la licenza ufficiale al sistema operativo Windows 10 Pro, mentre mouse e tastiera non sono in dotazione. Tutto questo oggi al prezzo di 209,90 euro su eBay con consegna gratuita e in pochi giorni. Il prodotto si trova in Italia e l’affidabilità del venditore è garantita dai quasi 75.000 feedback positivi ricevuti sulla piattaforma.