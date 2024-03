Promo pCloud di Pasqua: 2 TB di spazio sicuro a -55%, per sempre

Cosa vuoi trovare dentro l’uovo di Pasqua? E se ti dicessimo che ad attenderti ci sono ben 2 TB di spazio sicuro sul cloud, tuoi per sempre, grazie allo sconto fino al 55% proposto dall’offerta speciale di pCloud? Tu e la tua famiglia potrete contare su un archivio accessibile in qualsiasi momento e da qualunque dispositivo. È protetto dal protocollo TLS/SSL e arricchito da funzionalità avanzate.

2 TB di spazio, a vita: l’offerta speciale di pCloud per la Pasqua

Si tratta di un abbonamento a vita. Non dovrai mai più fare i conti con rinnovi mensili o annuali, né con i rincari che nel tempo introdurranno gli altri servizi. Tra i punti di forza, a livello di caratteristiche, vale la pena citare le diverse modalità di condivisione e sincronizzazione, l’accesso da qualsiasi dispositivo desktop o mobile, il player audio e video integrato, il backup per eseguire l’importazione diretta da Dropbox, Facebook, OneDrive, Google Drive e Google Foto. Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo alla pagina dedicata con tutte le altre informazioni.

Puoi scegliere tra due opzioni: 2 TB (risparmiando 491 euro, al prezzo di 399 euro) oppure 10 TB (in offerta a -1.200 euro, al costo di 1.049 euro). In entrambi i casi, avrai la possibilità di dividerli tra un massimo di cinque utenti, con spazi privati e indipendenti, così da soddisfare le esigenze di archiviazione di tutta la famiglia, per sempre.

Ricapitolando: tutti i vantaggi di pCloud come l’impiego di una crittografia di alto livello, la memorizzazione a vita dei dati (per i prossimi 99 anni), un pagamento unico e strumenti di gestione semplici, possono essere tuoi con uno sconto fino al 55% grazie all’offerta speciale di Pasqua.

Il provider ha sede in Svizzera e garantisce il pieno rispetto delle più rigorose leggi riguardanti la privacy e le informazioni personali. I suoi server sono localizzati all’interno dell’Unione europea. Per altri dettagli ti invitiamo a consultare il sito ufficiale.