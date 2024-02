Per il mese dell'amore, regala Mondly a vita e risparmia il 96%

È arrivata la nuova promozione Mondly per San Valentino: accedi a 41 lingue per tutta la vita a soli 89,99 euro invece di 1999,99 euro, risparmiando il 96% sul prezzo originale.

L’app di apprendimento linguistico rivoluzionaria

Mondly è un’app di apprendimento linguistico che ha rivoluzionato il modo in cui le persone imparano nuove lingue. Ciò che la rende così speciale è la sua combinazione di esercizi incentrati sulla conversazione, riconoscimento vocale e lezioni in realtà aumentata, che ti permettono di parlare una nuova lingua come un madrelingua.

Imparare una nuova lingua con Mondly è divertente, facile e veloce. Grazie alla solida scienza neurale e alle tecnologie all’avanguardia utilizzate dall’app, sarai sempre all’altezza della situazione.

Con Mondly, non solo imparerai nuove parole, ma anche frasi di uso comune che ti permetteranno di prendere parte a conversazioni reali in pochissimo tempo. L’app collabora anche con madrelingua professionisti per garantirti pronunce impeccabili e accenti naturali.

Inoltre, utilizza un Chatbot con riconoscimento vocale e propone corsi in Realtà Aumentata per offrirti un’esperienza di apprendimento interattiva e coinvolgente. A differenza di molte altre app linguistiche, Mondly non si limita all’inglese come lingua di partenza. Potrai infatti scegliere di imparare con i corsi tradotti nella tua lingua madre.

Con questa promozione speciale per San Valentino, hai l’opportunità unica di accedere a Mondly a un prezzo incredibilmente conveniente. Ottieni uno sconto del 96% sul prezzo originale del piano a vita: accesso illimitato e per sempre a tutte le risorse della piattaforma, senza abbonamenti o costi extra aggiuntivi.

