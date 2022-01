Per la #SettimanaDellaCalligrafia: lezione gratis con Procreate

È la #SettimanaDellaCalligrafia e per celebrare l'occasione, Domestika offre a tutti una lezione completamente gratuita del suo corso “calligrafia e lettering di base con Procreate”. L'insegnante è Chiara Bacchini, calligrafa moderna e digitale da oltre dieci anni professionista nel settore. Per accedere alla lezione gratis basta semplicemente avere un account Domestika. Se ti interessa e vorresti saperne di più, ti segnaliamo che è possibile acquistare il corso completo al prezzo scontato di 11,90 euro.

Lezione gratis: di cosa si tratta?

Come si intuisce dal nome del corso, tutte le lezioni utilizzeranno l'applicazione Procreate, esclusiva per iOS. Se, però, non possiedi un iPad e vorresti acquistarlo in futuro, nulla ti impedisce di seguire ugualmente gli insegnamenti di Chiara Bacchini. La videolezione gratuita, nello specifico, si concentrerà su come trovare il tuo stile grafico. Partirai dalle basi di lettering e calligrafia digitale per realizzare quote ispirazionali in stile italic da condividere su Instagram, coltivando la tua mindfulness. La durata complessiva è di 5:33 minuti circa.

Il corso è rivolto principalmente a chiunque voglia imparare l'arte della calligrafia e del lettering digitale utilizzando l'applicazione Procreate. Le 15 videolezioni, on-demand e ad accesso illimitato, si concentrano principalmente sui fondamenti della disciplina, con l'obiettivo di aiutare l'utente a coltivare un positive thinking quotidiano. Scoprirai come realizzare frasi ispirazionali e pubblicare su Instagram i risultati di quest'arte “romantica e rilassante”. Ti ricordiamo che la lezione disponibile a questo link è totalmente gratuita: potrai così dare un'occhiata al lavoro di Chiara Bacchini e, se sei interessato, acquistare il corso completo a 11,90 euro, risparmiando così il 70%.