Per NordVPN è già Black Friday: -78% per la VPN illimitata con antivirus incluso

La nuova promo di NordVPN è l’occasione giusta per poter accedere a una VPN illimitata. Da questa settimana, infatti, è disponibile la promo Black Friday 2026 che garantisce un risparmio fino al 78% sul costo del servizio andando ad attivare il piano da 24 mesi + 4 mesi extra (con il codice BLAZE4MO da aggiungere al momento dell’attivazione).

La versione Base, che include l’accesso completo e illimitato alla VPN, costa 3,37 euro al mese mentre il piano Completo, che aggiunge antivirus, password manager, 1 TB in cloud protetto dalla crittografia e altro ancora, costa 3,85 euro al mese. Per tutti i nuovi utenti ci sono 30 giorni di garanzia di rimborso.

Per sfruttare la promo basta raggiungere il sito ufficiale di NordVPN, accessibile dal box qui di sotto.

La migliore VPN da attivare oggi è NordVPN

Scegliere NordVPN significa poter contare su una VPN illimitata e sicura. Il servizio è completo e offre una lunga serie di vantaggi. Tra le caratteristiche del servizio proposto troviamo:

connessione protetta dalla crittografia , per un accesso sicuro a Internet anche quando la rete non è privata

, per un accesso sicuro a Internet anche quando la rete non è privata politica no log che elimina il tracciamento durante la navigazione

che elimina il tracciamento durante la navigazione network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo per aggirare blocchi su base geografica e censure online scegliendo un server situato in un altro Paese

scegliendo un server situato in un altro Paese utilizzo multi-dispositivo con possibilità di navigare da 10 dispositivi in contemporanea per account, senza limitazioni di banda

con possibilità di navigare da senza limitazioni di banda possibilità di passare al piano Completo che aggiunge antivirus, password manager, 1 TB in cloud e altri servizi di sicurezza

Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto e seguire poi una breve procedura guidata per l’attivazione online. La promo Black Friday 2026 sarà disponibile solo per un breve periodo di tempo. Per tutti i nuovi utenti ci sono 30 giorni di garanzia di rimborso.