 Per NordVPN è già Black Friday: -78% per la VPN illimitata con antivirus incluso
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Per NordVPN è già Black Friday: -78% per la VPN illimitata con antivirus incluso

NordVPN è in offerta ed è ora disponibile con la nuova promo Black Friday 2026 che garantisce fino al 78% di sconto sul servizio: ecco i dettagli.
Per NordVPN è già Black Friday: -78% per la VPN illimitata con antivirus incluso
Sicurezza VPN
NordVPN è in offerta ed è ora disponibile con la nuova promo Black Friday 2026 che garantisce fino al 78% di sconto sul servizio: ecco i dettagli.
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

La nuova promo di NordVPN è l’occasione giusta per poter accedere a una VPN illimitata. Da questa settimana, infatti, è disponibile la promo Black Friday 2026 che garantisce un risparmio fino al 78% sul costo del servizio andando ad attivare il piano da 24 mesi + 4 mesi extra (con il codice BLAZE4MO da aggiungere al momento dell’attivazione).

La versione Base, che include l’accesso completo e illimitato alla VPN, costa 3,37 euro al mese mentre il piano Completo, che aggiunge antivirus, password manager, 1 TB in cloud protetto dalla crittografia e altro ancora, costa 3,85 euro al mese. Per tutti i nuovi utenti ci sono 30 giorni di garanzia di rimborso.

Per sfruttare la promo basta raggiungere il sito ufficiale di NordVPN, accessibile dal box qui di sotto.

Attiva qui NordVPN

NordVPN

La migliore VPN da attivare oggi è NordVPN

Scegliere NordVPN significa poter contare su una VPN illimitata e sicura. Il servizio è completo e offre una lunga serie di vantaggi. Tra le caratteristiche del servizio proposto troviamo:

  • connessione protetta dalla crittografia, per un accesso sicuro a Internet anche quando la rete non è privata
  • politica no log che elimina il tracciamento durante la navigazione
  • network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo per aggirare blocchi su base geografica e censure online scegliendo un server situato in un altro Paese
  • utilizzo multi-dispositivo con possibilità di navigare da 10 dispositivi in contemporanea per account, senza limitazioni di banda
  • possibilità di passare al piano Completo che aggiunge antivirus, password manager, 1 TB in cloud e altri servizi di sicurezza

Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto e seguire poi una breve procedura guidata per l’attivazione online. La promo Black Friday 2026 sarà disponibile solo per un breve periodo di tempo. Per tutti i nuovi utenti ci sono 30 giorni di garanzia di rimborso.

Attiva qui NordVPN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 21 ott 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

PHP rilascia patch per le vulnerabilità scoperte da GPT-5.6 Sol

PHP rilascia patch per le vulnerabilità scoperte da GPT-5.6 Sol
Otto certificati TLS compromessi: aggiornamenti urgenti

Otto certificati TLS compromessi: aggiornamenti urgenti
Google Chrome: protezione contro le truffe con Gemini

Google Chrome: protezione contro le truffe con Gemini
Agenti di OpenAI hanno disattivato il sistema di monitoraggio

Agenti di OpenAI hanno disattivato il sistema di monitoraggio
PHP rilascia patch per le vulnerabilità scoperte da GPT-5.6 Sol

PHP rilascia patch per le vulnerabilità scoperte da GPT-5.6 Sol
Otto certificati TLS compromessi: aggiornamenti urgenti

Otto certificati TLS compromessi: aggiornamenti urgenti
Google Chrome: protezione contro le truffe con Gemini

Google Chrome: protezione contro le truffe con Gemini
Agenti di OpenAI hanno disattivato il sistema di monitoraggio

Agenti di OpenAI hanno disattivato il sistema di monitoraggio
Davide Raia
Pubblicato il
21 ott 2026
Link copiato negli appunti