Perché devi avere una VPN attiva quando viaggi

Purtroppo oggi sono molti gli esperti in cybersecurity ad affermare che viaggiare è pericoloso. Lo è per i nostri dispositivi e per la nostra privacy. A rischio, ogni giorno quando siamo fuori casa, ci sono la nostra identità digitale, i nostri dati sensibili, i dettagli di pagamento, i nostri risparmi e molto altro ancora legato al mondo online. Ecco perché è indispensabile avere sempre una VPN attiva sui propri device.

Tra le tante in commercio non è certo semplice e immediato scegliere quella più adatta, sicura e affidabile. Anche perché di mezzo ci sono le nostre informazioni personali! Ecco perché abbiamo deciso di consigliartene una che, tra le diverse disponibili, ad oggi risulta essere una delle migliori in quanto a privacy e funzionalità incluse. Stiamo parlando di NordVPN, in super offerta a un prezzo speciale.

Grazie a questa VPN, non importa dove ti trovi, hai sempre uno scudo attivo contro qualsiasi pericolo e minaccia provenienti dal web. Con i suoi 5700 server, posizionati in 60 Paesi di tutto il mondo, non solo ti mette al sicuro, ma è anche in grado di migliorare la qualità della tua connessione fornendoti velocità e stabilità mai viste prima. Vediamo quindi i vantaggi di avere questa soluzione attiva quando viaggi.

VPN: sempre attiva durante ogni tuo viaggio

Bisogna fare attenzione a non confondere il termine viaggio solo come quel momento in cui ci troviamo fuori casa per più giorni. Essendo connessi, viaggiare significa anche passare qualche ora fuori casa e magari sfruttare una delle connessioni WiFi pubbliche disponibili nella tua città. Ecco perché è fondamentale che NordVPN, oggi in offerta promozionale, sia sempre attiva sui tuoi dispositivi con una VPN di qualità.

Il suo tunnel crittografato rende completamente anonime tutte le informazioni in entrata e in uscita mantenendo così il massimo della riservatezza e garantendoti una connessione dati sicura anche quando sei connesso a HotSpot sconosciuti o pubblici. Questo si rivela vantaggioso anche quando viaggi all’estero e ti ritrovi obbligato a sfruttare tutte le connessioni WiFi disponibili per navigare.

Inoltre, sempre grazie ai suoi server, ti assicuri una navigazione e uno streaming veloci e senza problemi. Infatti, fornendo una larghezza di banda illimitata, questa VPN garantisce prestazioni sempre vantaggiose anche quando il traffico dati è intenso o la connessione disponibile non è tra le migliori in qualità. E se vuoi accedere ai contenuti streaming che solitamente vedi in Italia basta cambiare posizione virtuale e il gioco è fatto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.