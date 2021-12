Perché tutti parlano di VPN?

Negli ultimi tempi avrete sicuramente sentito parlare di VPN, acronimo di Virtual Private Network. Ma per quale motivo è diventata così popolare? La verità è che ovviamente le tecnologie si evolvono sulla base delle necessità degli utenti. La navigazione su internet espone infatti chiunque a numerosi rischi sulla privacy e la sicurezza, perciò, la cosa migliore da fare sarebbe quella di sfruttare il mondo del Web utilizzando una protezione. Questo è ciò di cui si occupano proprio le VPN. In particolare, grazie alla promozione sul piano triennale di atlasVPN e i tre mesi di prova gratuiti, chiunque potrà effettivamente sentirsi più al sicuro.

Come proteggersi online con una VPN

La navigazione su internet, ad oggi, risulta essere un'azione immediata, da qualsiasi dispositivo, sia mobile che desktop, perciò, utilizzare uno strumento che rallenti questo tipo di operazione, potrebbe non essere molto conveniente. Fortunatamente però, la VPN non ha bisogno di configurazioni speciali ogni volta che si decide di utilizzarla, ma soltanto di un semplicissimo interruttore da cliccare per rendere l'intera esperienza più sicura.

Ovviamente non è necessario doverla utilizzare continuamente, ma soltanto quando ci si collega a reti wireless sospette o, a maggior ragione, a quelle aperte e disponibile per tutti. La Virtual Private Network nascondere ogni tipo di informazioni del proprio dispositivo e della propria privacy, impedendo quindi l'accesso a qualsiasi elemento malevolo. Tale servizio è spesso disponibile sia su dispositivi desktop, come PC e Mac, che su quelli mobile, come smartphone e tablet Android e iOS.

A questo proposito, ricordiamo nuovamente la promozione sul piano triennale di atlasVPN, che offrirà più dell'80% di sconto sul piano triennale e ben 3 mesi di prova gratuita del servizio.

Altri vantaggi

Gli appassionati di film e serie TV avranno però sicuramente sentito nominare la VPN per altri motivi. Questa consente infatti di navigare su internet, facendo capire alla rete che ci si trovi in un Paese diverso da quello reale, consentendo così l'accesso ai servizi multimediali non disponibile in Italia. Grazie alla Virtual Private Network sarà quindi possibile guardare i contenuti di HBO Max, Hulu, ma anche Netflix USA, Disney+ USA e molti altri ancora. Tutto ciò che servirà fare sarà appunto utilizzare una VPN.