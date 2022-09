Perché usare NordVPN può proteggerti durante l'home banking

La diffusione delle banche online e di conseguenza dell’home banking ha radicalmente cambiato le nostre abitudini. Ormai tutte le principali operazioni bancarie avvengono su PC o addirittura su smartphone, come bonifici, pagamenti, addebiti regolari e quant’altro ancora. Una VPN come NordVPN è davvero in grado di proteggerci?

NordVPN, in offerta con il 65% di sconto e 3 mesi gratis se scegli il piano biennale, è una rete virtuale privata che funziona come da intermediario tra il tuo dispositivo e una rete locale o internet. Questo ti permette di nascondere la tua identità e, soprattutto, lasciare che i dati inviati vengano sempre crittografati in modo sicuro.

Come fa e quando usare NordVPN per proteggerti durante le operazioni bancarie

L’utilizzo di una VPN, quando accedi alla tua banca online, è il metodo migliore per essere certi di essere completamente protetti durante le tue operazioni. Nonostante le principali banche online implementino misure di sicurezza all’avanguardia efficaci, il comportamento dell’utente non può essere controllato: i meno esperti possono utilizzare un browser non sicuro o magari sfruttare delle password facili da ricordare ma anche da rubare.

NordVPN ti garantisce protezione in tutte le situazioni, crittografando i tuoi dati e assicurandoti l’anonimato assoluto nel corso delle tue operazioni. Il suo utilizzo è importante specialmente quando effettui transazioni di denaro, come bonifici, modifichi dei dati personali o, caso più pericoloso, sei connesso a una rete WiFi pubblica.

Ci sono altri due casi da tenere in considerazione: l’utilizzo di un’applicazione da smartphone, e NordVPN ti assicura protezione anche in ambito mobile, e l’apertura di e-mail e messaggi elettronici dalla proprio banca. Con NordVPN hai inclusa nel prezzo una funzionalità apposita, che si chiama Threat Protection, che è in grado di segnalarti eventuali messaggi falsi e siti infetti.

Per questo è importante usare una VPN durante l’home banking e per questo è importante scegliere NordVPN. Non solo per l’ottimo sconto del 65% e per la possibilità di ricevere tre mesi gratis, ma anche perché si tratta di una delle migliori VPN disponibili sul mercato e dovresti sempre diffidare di servizi simili offerti gratuitamente.

