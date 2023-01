Perché usare una VPN? ecco 3 buone ragioni e quale servizio scegliere

Affidarsi ad una VPN per accedere ad Internet in sicurezza e nel rispetto della privacy è fondamentale, considerando i sistemi di tracciamento sempre più raffinati e diverse insidie che caratterizzano le connessioni web. La scelta di una buona VPN consente di navigare in tranquillità, senza limitazioni e problematiche di alcun tipo. Limitarsi ad utilizzare una VPN gratuita, però, non è sufficiente. Questo tipo di servizi, infatti, garantisce solo una protezione parziale.

3 motivi per cui conviene usare una VPN nel 2023

Scegliere una VPN consente ottenere diversi vantaggi. Ci sono almeno 3 motivi per cui conviene usare una VPN nel 2023. Eccoli:

con una VPN è possibile accedere ad Internet in sicurezza e nel rispetto della propria privacy , evitando il tracciamento e potendo contare sulla crittografia che nasconde i dati di connessione ad occhi indiscreti

una VPN permette di accedere ad Internet aggirando i limiti geografici imposti dai vari provider (come le piattaforme di streaming): basta selezionare il Paese da cui si desidera accedere dal network di server a disposizione degli utenti della VPN che si sta utilizzando per aggirare il blocco

grazie ad una connessione VPN è possibile eliminare i rischi legati all'utilizzo di una rete Wi-Fi pubblica; la VPN, grazie alla crittografia, nasconde il traffico web e rende l'accesso ad Internet sicuro anche quando si utilizza una rete non privata

