Perché usare una VPN su Xbox

Siamo abituati a parlare di VPN nel contesto di computer, smartphone e smart TV. In realtà, questo tipo di servizio può essere molto utile anche nel contesto di console da gaming.

Per esempio, collegare utilizzare una VPN su Xbox può portare diversi vantaggi al videogiocatore. A seconda di come si usa questo strumento, per esempio, si può accedere a titoli appena usciti con largo anticipo.

Il lancio di nuovi giochi infatti, non avviene sempre in contemporanea a livello mondiale. Non solo: a volte, per i titoli di maggior rilievo, al momento dello sblocco si verificano eccessive richieste che rendono un vero e proprio calvario il download. Aggirando il blocco geografico, è possibile scaricare i videogiochi evitando la calca del day one.

Un altro potenziale utilizzo è quello collegato alla fruizione di film in lingua originale. Ottenendo un IP americano, per esempio, è possibile accedere alla libreria statunitense di Netflix.

Anche sotto il punto di vista della privacy, questa soluzione può rendere l’utilizzo dei servizi legati alla console Microsoft decisamente più sicuri. A prescindere dall’utilizzo, per fruire al meglio di questi servizi, è bene affidarsi a una VPN solida e dalle prestazioni elevate.

VPN su Xbox: accedere ai giochi in anticipo e non solo

A quale piattaforma affidarsi per ottenere il massimo da una VPN? AtlasVPN rappresenta, senza ombra di dubbio, uno dei nomi più interessanti.

Si tratta infatti di una piattaforma che si distingue dalle tante proposte dei competitor grazie al sistema WireGuard. Questo permette di trovare un bilanciamento vantaggioso tra standard di sicurezza e prestazioni della linea.

A livello pratico dunque, per lo scaricamento dei videogiochi, AtlasVPN risulta una delle migliori soluzioni possibile. Non solo: con la possibilità di collegare un numero infinito di dispositivi, è possibile fruire della VPN anche su computer e smartphone senza particolari limiti.

L’assistenza, preparata e disponibile 24 ore su 24, è un altro vantaggio molto apprezzabile. Infine, anche i costi risultano piuttosto vantaggiosi.

Con la sottoscrizione di un abbonamento triennale infatti, è possibile ottenere uno sconto dell’82% sul prezzo di listino (codice sconto MEGADEAL). Ciò significa che è possibile utilizzare AtlasVPN spendendo solamente 1,99 dollari al mese.