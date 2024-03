Perplexity AI, cos'è e come funziona questo nuovo strumento di ricerca

La rivoluzione dell’intelligenza artificiale ha portato alla nascita di strumenti innovativi, sia nel web che al di fuori di esso. Tra questi, Perplexity AI si distingue come uno strumento di ricerca rivoluzionario basato sull’AI, destinato a trasformare il modo in cui interagiamo con l’immensità di Internet. Anche se, Perplexity AI non è solo un motore di ricerca, ma un potente strumento che, grazie all’AI, fornisce risposte accurate e complete a qualsiasi domanda.

Infatti, Perplexity AI è in grado di eseguire ricerche sul web in tempo reale, fornisce informazioni aggiornate, affidabili e pertinenti su vari argomenti, evitando di condurre l’utente in una ricerca online senza fine. Inoltre, con la sua interfaccia utente intuitiva, Perplexity AI può aiutare gli utenti a trovare informazioni su una vasta gamma di argomenti ed è una risorsa eccellente per studenti, ricercatori e altre figure professionali.

Cos’è Perplexity AI

Perplexity AI, fondata nel 2022 da Andy Konwinski, Aravind Srinivas, Denis Yarats e Johnny, ex dipendenti di Google AI, è emersa come una forza rivoluzionaria, con l’obiettivo di ampliare l’esperienza di ricerca in modo semplice ma efficace. Nonostante sia ancora nelle sue fasi iniziali, Perplexity AI si presenza come un potente motore di ricerca, che comprende il contesto di una domanda e fornisce risposte pertinenti da una varietà di fonti. Sicuramente l’evoluzione di Perplexity AI non si ferma qui. L’azienda sta sviluppando una serie di funzionalità aggiuntive, tra cui la capacità di generare codice, scrivere tabelle e risolvere problemi di matematica.

Nello specifico, per fare tutto ciò Perplexity AI si avvale delle solide capacità dei modelli linguistici avanzati di OpenAI, distinguendosi per risposte che vantano non solo accuratezza, ma anche un alto grado di pertinenza e affidabilità. Infatti, a differenza di altri chatbot o strumenti AI per la ricerca, Perplexity AI si distingue per la sua precisione, in quanto garantisce che le informazioni fornite siano pertinenti alla richiesta dell’utente, mantenendo sempre l’affidabilità nelle risposte fornite. Fondamentalmente, l’obiettivo generale di Perplexity AI è migliorare l’esperienza di ricerca online, rivoluzionando l’approccio dell’utente alla ricerca. Più nel dettaglio, non si tratta di ottenere solo delle informazioni vaghe, ma di creare un ambiente in cui la ricerca sembra una conversazione continua con un assistente intelligente.

Come utilizzare Perplexity AI

Perplexity AI, disponibile gratuitamente sia sul Web che come applicazione per iPhone, offre un’interfaccia semplice e intuitiva che rende estremamente facile l’utilizzo. Per sfruttare la ricerca di Perplexity, basta digitare la richiesta nella barra di ricerca e fare clic sulla freccia o procedere con invio.

Alimentato da modelli linguistici di grandi dimensioni, in particolare dalla tecnologia GPT di OpenAI, Perplexity AI è in grado di comprendere e generare testo simile a quello umano. Utilizza tecnologie avanzate come l’elaborazione del linguaggio naturale (NLP) e l’apprendimento automatico per fornire risposte accurate e complete alle domande degli utenti. Questo lo rende un potente strumento per la scoperta e la condivisione di informazioni. Per accedere gratuitamente a Perplexity AI e sfruttare tutte queste funzionalità, ecco i passaggi da seguire:

Visitare il sito ufficiale di Perplexity ;

; Digitare la richiesta nella barra di ricerca;

Fare clic sulla freccia o premere invio;

Visualizzare la risposta di Perplexity AI e le relative fonti;

Se necessario, utilizzare le funzioni disponibili come “condividi”, “riscrivi” e altro.

Infatti, la nota positiva di Perplexity AI è la sua facilità d’uso che permette di porre qualsiasi domanda in qualsiasi momento, sfruttando una serie di funzionalità avanzate. Ad esempio, se si tratta di documenti PDF, Perplexity AI è in grado di effettuare una ricerca dettagliata e fornire una risposta accurata sull’argomento trattato nel documento. In tutto questo, Perplexity AI fornisce citazioni delle fonti delle sue risposte, permettendo di verificare l’accuratezza delle informazioni e di approfondire l’argomento. Anche perché, come con qualsiasi strumento basato sull’AI, è sempre necessario verificare le informazioni e le fonti prima di fare affidamento esclusivo sulla risposta ricevuta. Per questi motivi, Perplexity AI si rivela un alleato prezioso per comprendere meglio qualsiasi argomento, sia per lo studio che per il lavoro, e per velocizzare e facilitare la creazione di riepiloghi. Infatti, Perplexity AI può riassumere i testi e, se necessario, personalizzare le risposte in base agli interessi dell’utente e alla cronologia delle ricerche passate.

Upgrade Perplexity AI: cosa offre la versione a pagamento

Perplexity AI, già nella sua forma gratuita, si distingue come un rivoluzionario motore di ricerca veloce e intuitivo. Offre un supporto di ricerca per una vasta gamma di utenti, tra cui studenti, ricercatori, giornalisti e professionisti del marketing, permettendo a ciascuno di approfondire argomenti complessi con facilità e affidabilità. Per un’esperienza ancora più completa, è possibile effettuare un upgrade a pagamento di Perplexity AI, che sblocca funzionalità extra come il caricamento delle immagini e una ricerca più professionale con un account Pro Perplexity.

Il piano a pagamento offre l’accesso a modelli aggiornati, che includono gli ultimi progressi nell’intelligenza artificiale. Questo garantisce risposte ancora più precise e contestualmente pertinenti, migliorando la ricerca con GPT-4 Turbo di OpenAI e Claude 2.1 di Anthropic, oltre a fornire accessi extra per gli sviluppatori. Inoltre, è possibile caricare più facilmente uno o più file, da PDF e CSV alle immagini, portando Perplexity AI a un livello sempre più potente.