Perplexity sfida Google: in arrivo gli annunci pubblicitari

Perplexity, un motore di ricerca generativo AI che si propone come concorrente di Google e che ha recentemente ottenuto un finanziamento di serie B da 73,6 milioni di dollari da parte di investitori come Jeff Bezos, inizierà a vendere annunci pubblicitari, come dichiarato dalla società stessa. Perplexity utilizza l’intelligenza artificiale per rispondere alle domande degli utenti, basandosi su fonti web, incorporando video, immagini e dati provenienti da partner come Yelp.

Perplexity punta sugli annunci nelle domande correlate

Le domande correlate, che rappresentano il 40% delle query di Perplexity, saranno il punto in cui l’azienda inizierà a introdurre gli annunci pubblicitari nativi, consentendo ai marchi di influenzare queste domande, come dichiarato da Dmitry Shevelenko, chief business officer dell’azienda. Quando un utente approfondisce un argomento, il motore di ricerca AI potrebbe offrire domande organiche e sponsorizzate dai marchi. Perplexity lancerà questo servizio nei prossimi mesi, senza rivelare ulteriori dettagli.

Sebbene Perplexity affermi sul suo sito che la ricerca dovrebbe essere “libera dall’influenza di modelli guidati dalla pubblicità“, la pubblicità è sempre stata nei programmi dell’azienda. Il motore di ricerca, che ha un anno di vita, è stato fondato da ricercatori di intelligenza artificiale di Meta e OpenAI e si basa sia sul modello GPT di OpenAI sia sul suo modello di intelligenza artificiale proprietario. Attualmente richiede un abbonamento mensile di 20 dollari.

Perplexity dovrà dimostrare molto per il successo di questo servizio pubblicitario. Saranno cruciali la scalabilità, la sicurezza del brand, l’accesso ai dati degli utenti e l’efficacia del targeting. Perplexity deve acquisire un numero sufficiente di utenti per attrarre gli inserzionisti, e allo stesso tempo garantire che le domande sponsorizzate siano davvero rilevanti. Insomma, la sfida non è da poco.

L’importanza della sicurezza e della trasparenza

I brand sono molto attenti alla sicurezza e salvaguardia della propria immagine. Non vogliono che le domande correlate che sponsorizzano vengano visualizzate rispetto a query a cui non vogliono essere associati. Questo aspetto sarà cruciale per conquistare la fiducia degli inserzionisti. Perplexity sta finalizzando i piani per espandere il prodotto e, come sottolineato da Shevelenko, “la tutela del marchio sarà una priorità fondamentale nel processo“. Garantire questa protezione sarà decisivo per il successo della pubblicità nativa.