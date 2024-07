Philips Hue: luci in tilt a causa di Matter

A causa di un problema di compatibilità con il nuovo standard Matter per la smart home, le lampadine Philips Hue sono letteralmente impazzite nel corso degli ultimi giorni, accedendosi improvvisamente al massimo della luminosità senza che la cosa sia stata comandata dagli utenti.

Philips Hue: problemi di compatibilità con Matter

Entrando nel dettaglio, alcuni utenti hanno segnalato che le loro luci Philips Hue cambiano impostazione in modo casuale, passando improvvisamente alla massima luminosità senza che vi sia stata alcuna modifica manuale.

Il comportamento anomalo è stato riconosciuto dal produttore Signify e fortunatamente l’azienda ha già individuato la causa, che è appunto un’interferenza con il nuovo standard Matter, e sta cercando di far fronte quanto prima alla cosa con il rilascio di un fix, che dovrebbe essere disponibile entro una settimana tramite aggiornamento software.

Riportiamo di seguito, in forma tradotta, la dichiarazione rilasciata a The Verge.

Dopo un’analisi approfondita, abbiamo identificato un problema di interoperabilità con lo standard smart home Matter, in cui le interruzioni temporanee casuali del traffico radio vengono erroneamente riconosciute come interruttori di alimentazione, trasformando le luci a bassa luminosità alla massima luminosità. Una soluzione permanente per il problema è in corso e verrà implementata entro la prossima settimana.

Secondo Signify, alcuni disturbi temporanei del segnale radio vengono interpretati erroneamente dalle lampadine come comandi di accensione alla massima potenza, dando così origine al problema.

Nel mentre, per evitare problemi, è possibile disconnettere il bridge Hue dall’elenco dei dispositivi nell’app Matter in uso. Così facendo, si perderà temporaneamente la possibilità di controllare le luci tramite Matter, ma le lampadine non riceveranno più comandi errati.