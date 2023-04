PhonePe sfida Google Play Store in India

Dopo le multe per abuso di posizione dominante arriva un’altra mazzata per Google. PhonePe ha annunciato il lancio di uno store per Android in India, come alternativa al Play Store. Gli utenti troveranno app per l’accesso ai servizi locali, mentre gli sviluppatori potranno incrementare i guadagni. L’azienda ha già avviato i contatti con alcuni produttori di smartphone.

Nuovo store alternativo in India

PhonePe è un’azienda di Bangalore specializzata in servizi finanziari e pagamenti digitali. Il proprietario di maggioranza è Walmart. L’omonima app consente di effettuare pagamenti tramite UPI (Unified Payments Interface). L’ingresso nel mercato degli app store è previsto nelle prossime settimane, sfruttando l’acquisizione di IndusOS avvenuta nel 2021.

PhonePe rappresenta un serio pericolo per Google, in quanto milioni di utenti indiani usano già la sua app. L’azienda ha avviato i contatti con alcuni produttori di smartphone, tra cui Xiaomi. L’app store verrà quindi preinstallato sui dispositivi venduti in India.

Nel documento visto da TechCrunch è scritto che l’app store ospiterà contenuti di qualità, supporterà 12 lingue indiane e offrirà una live chat 24×7. Un portavoce di PhonePe ha confermato il lancio imminente, evidenziando anche il momento favorevole. La Competition Commission of India (CCI) ha infatti multato Google per aver ostacolato l’uso di app store e sistemi di pagamento alternativi.

Google possiede una quota di mercato del 97%, mentre PhonePe ha oltre 450 milioni di utenti registrati, quindi il successo dello store sembra garantito.