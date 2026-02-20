Photoshoot di Google per creare foto professionali dei prodotti

Quando si devono fotografare i prodotti per un sito e-commerce, le opzioni sono due: pagare un fotografo professionista, oppure arrangiarsi con il proprio telefono (e i risultati si vedono…). Google ha deciso di offrire una terza via con Photoshoot, una nuova funzione del suo strumento Pomelli, capace di trasformare una foto qualsiasi scattata con lo smartphone in un’immagine di qualità professionale pronta per la vendita online.

Foto prodotto con l’AI: Google lancia Photoshoot per le PMI

Basta fotografare il prodotto con il telefono, nessun set, nessuna illuminazione particolare, e Photoshoot genera automaticamente una serie di immagini di alta qualità con sfondi, contesti e ambientazioni professionali.

Photoshoot non è un prodotto indipendente, è una funzione all’interno di Pomelli, uno strumento basato sull’intelligenza artificiale che Google sta testando tramite Google Labs e che è dedicato specificamente alle PMI e ai loro team marketing. Presentato a ottobre 2025, Pomelli analizza il sito web dell’azienda, il profilo del brand, i font personalizzati, la palette dei colori, tone of voice e stile delle immagini. Da quel profilo, genera automaticamente materiali visivi coerenti con l’identità dell’azienda.

La prima versione includeva già un generatore di idee per campagne marketing e un editor di immagini. Photoshoot aggiunge il pezzo mancante, la capacità di creare immagini di prodotto partendo da una semplice foto. E non solo foto statiche per l’e-commerce, dalle demo mostrate da Google, lo strumento può generare anche altri tipi di risorse visive per campagne marketing complete.

Nano Banana vs Photoshoot, strumenti diversi per scopi diversi

Ma Nano Banana, integrato in Gemini, non fa già editing di immagini? Sì, ma Photoshoot è uno strumento specializzato. Nano Banana è un editor generico per modificare immagini esistenti. Photoshoot è un sistema pensato specificamente per la fotografia di prodotto, capisce cosa si vende, genera contesti appropriati, mantiene la coerenza con l’identità del brand.

Per ora solo in alcuni paesi (L’Italia è esclusa)

Pomelli è ancora in fase sperimentale e disponibile solo in alcuni mercati, tra cui gli Stati Uniti. L’Italia e buona parte dell’Europa, almeno per ora, sono escluse.

Per le piccole imprese con budget limitato, uno strumento del genere potrebbe essere una manna dal cielo. Il prezzo da pagare è la dipendenza da un altro servizio Google, e la consapevolezza che, se Photoshoot funziona bene come promette, un’intera categoria di professionisti si troverà a competere con un algoritmo che lavora gratis.