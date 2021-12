Photoshop, Procreate e altri: imparare l'arte digitale

Il mondo dell'arte digitale è colmo di software creativi più o meno potenti, che supportano concretamente il talento e le abilità di ogni artista. Imparare ad usarli potrebbe però non essere così semplice o immediato: servono infatti tantissima pratica e competenze. Muovere i primi passi da autodidatta è un buon modo per iniziare, ma presto inizia a non essere più sufficiente e rivolgersi alla rete diventa quasi necessario. Fra i tanti tutorial gratuiti online, però, nessuno può dirsi completo e basta poco per diventare addirittura obsoleto. Domestika, al contrario, offre corsi sempre aggiornati, con accesso illimitato a videolezioni create dai massimi esperti del settore. La promozione in corso è dedicata a tutti gli artisti digitali. Con soli 14,90 euro, infatti, è possibile creare un pacchetto da due corsi a scelta fra un vasto catalogo per apprendere le nozioni base di ogni software oppure migliorare le proprie abilità.

Arte digitale: quali sono i corsi disponibili

Chiunque acquisti il pacchetto potrà scegliere fra un vasto “arsenale” di interessanti corsi. Ad esempio ci sono quasi trenta corsi dedicati all'intera suite Adobe, come Adobe Photoshop e Illustrator – i più in voga – ma anche InDesign e perfino Lightroom Classic. Ci sono corsi rivolti ad utenti di qualsiasi livello, altri sono specifici per principianti e altri ancora sono studiati e progettati per artisti un po' più esperti. Anche Procreate è particolarmente apprezzato dall'utenza: il software per dispositivi Apple può infatti vantare oltre trenta corsi con lezioni introduttive, character design, disegno architettonico, lettering e molto altro. Ogni sfumatura dell'arte digitale ha un corso dedicato. Per cui il catalogo ospita anche corsi diversi dall'arte digitale, come post-produzione fotografica oppure disegni 3D con ZBrush.

Domestika non è altro che un grande gruppo di esperti del settore che hanno deciso di mettere a disposizione le proprie conoscenze per formare chiunque sia interessato ad un particolare tema, come in questo caso l'arte digitale. Ogni videolezione è ad accesso illimitato e può essere vista (e rivista) quando, dove e come vuoi, da qualsiasi dispositivo – comprese le smart TV – e soprattutto rispettando il tuo passo. Gli insegnanti mettono inoltre a disposizione tutta una serie di risorse extra, che ti aiuteranno nel consolidare quanto appena appreso. La promozione è ormai in scadenza, perciò affrettati se vuoi ottenere un pacchetto da due corsi a soli 14,90 euro.