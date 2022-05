PHPday, una giornata per approfondire o per iniziare

Oggi è PHPday, un giorno che tornerà utile soprattutto a quanti già sanno programmare in PHP e ne hanno fatto motivo di studio o di professione. C’è chi in queste ore è a Verona per i primi eventi legati a questo linguaggio (all’interno di un evento organizzato dalla community GrUSP – PHP User Group), c’è chi invece lo sta seguendo su Twitter grazie ai messaggi di quanti stanno partecipando il loco:

Chi invece ancora non è salito a bordo ha molte possibilità per iniziare: PHP è un linguaggio maturo ed evoluto, ricco di applicazioni e intrinsecamente legato al mondo del Web, dunque ad alto potenziale e facilmente spendibile sul mondo del lavoro. Per iniziare, insomma, si può partire da qui:

L’ultima versione rilasciata è la numero 8: il PHPday è occasione per i più esperti di continuare questa evoluzione, parabola di lunga data che ha fatto di PHP uno dei linguaggi più diffusi per tutto quanto concerne il mondo del Web. Ma grande importanza hanno anche le molte risorse disponibili online per quanti intendono iniziare, intravedendo in questo linguaggio un potenziale fondamentale da metabolizzare all’interno della propria esperienza di developer.

