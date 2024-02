Piano a vita di Mondly: fino a 41 lingue con sconto del 96%

Non conosci altro che l’italiano? Male! In un mondo iperconnesso e globalizzato come il nostro, imparare almeno l’inglese è quasi obbligatorio.

Non ti stiamo invitando a iscriverti a un corso di lingua privato oppure pubblico, tenuto in affollatissime aule di scuola. Invece, vogliamo presentarti Mondly, app pluripremiata per il suo metodo di insegnamento delle lingue straniere.

Oltre all’inglese, potrai imparare altre 40 lingue, per tutta la vita se vuoi. In che senso? Grazie al piano a vita. Quanto costa? Con l’offerta promozionale attuale, soltanto 99,99 euro una tantum.

Si tratta di uno sconto pazzesco del 96% sul prezzo di listino, che è pari a 1.999,99 euro. Insomma, hai di fronte a te l’occasione unica per diventare poliglotta.

L’innovazione nell’apprendimento linguistico si chiama Mondly

Mondly ha totalmente rivoluzionato l’apprendimento linguistico unendo tecnologia avanzata a metodi didattici innovativi.

Conversazioni realistiche, riconoscimento vocale e lezioni in realtà aumentata trasformano l’insegnamento in un’esperienza coinvolgente e divertente. Adesso, con l’offerta speciale attuale, puoi accedere a Mondly a un prezzo davvero straordinario.

Come dicevamo, l’apprendimento è veloce e divertente, e sfrutta la scienza neurale e le tecnologie avanzate. Pagando una sola volta, accederai a vita a tutte le 41 lingue.

Inoltre, è incluso Mondly Kids per i più piccoli, Mondly AR per un apprendimento immersivo e diversi test di progresso con contenuti Pearson.

La capacità di personalizzazione del metodo di insegnamento è davvero unica, in quanto si adatta alle esigenze personali e al livello di conoscenza di ogni studente.

Ti consigliamo di non lasciarti sfuggire questa occasione. Entra nel sito Web di Mondly e acquista oggi stesso il piano a vita. Pagherai soltanto 99,99 euro e sarà tuo per sempre!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.