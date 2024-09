Piccolo e potente: JBL GO 4 è lo speaker Bluetooth da comprare con 40€

Una qualità eccezionale che stupisce la prima volta che lo metti alla prova. JBL GO 4 è uno speaker Bluetooth che sta nel palmo nella mano ma suona forte come una cassa da discoteca e non ti fa rinunciare ad una sfumatura delle tue canzoni preferite. Con un’autonomia di 7 ore e impermeabilità certificata, diventa il tuo alleato numero uno. Collegati subito su Amazon dove lo trovi in sconto con un ribasso del 24%. Il prezzo scende a soli 37,99 euro per un affare assicurato.

JBL Go 4: speaker Bluetooth dalla potenza unica

Ha dimensioni ridotte e un laccio integrato così lo metti nello zaino o lo appendi ovunque ti convenga. Lo porti in giro con te e all’avventura nei tuoi viaggi o nelle tue giornate di relax per non privarti della musica che ami. È resistente, robusto e tra le altre caratteristiche non manca all’appello la totale impermeabilità. Come puoi leggere, JBL GO 4 è uno speaker Bluetooth che sa il fatto suo.

Naturalmente il brand ha messo tutto il meglio per creare questo prodotto che sarà anche di taglia mini ma non ha nulla da invidiare a modelli più blasonati e di dimensioni maggiori. Collegalo via Bluetooth al tuo smartphone o al tuo laptop e dai il via alla festa.

Hai a disposizione i controlli fisici per regolare la gestione multimediale senza dover tirare fuori il telefono. Un suono a tutto tondo e fedele alla realtà con bassi potenziati e toni alti setosi così da non subire distorsioni.

L’autonomia? 7 ore con una carica. Potrebbero sembrare poche ma fidati che sono più che sufficienti.

Non sprecare questa occasione su Amazon

Con uno sconto del 24% che si sta registrando in queste ore su Amazon, lo speaker Bluetooth JBL GO 4 diventa il tuo affare personale. Puoi acquistarlo ad appena 37,99 euro e usarlo ogni volta che desideri senza limiti. Collegati in pagina e aggiungilo al carrello.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.