Piracy Shield: inutile il blocco degli indirizzi IP

Secondo Stefano Zanero, professore ordinario di Computer Security e Digital Forensics and Cybercrime del Politecnico di Milano, il blocco degli indirizzi IP è una pessima idea per contrastare la pirateria audiovisiva. Considerati i numerosi problemi segnalati, l’unica soluzione è spegnere Piracy Shield, in quanto poco efficace.

Bloccare gli indirizzi IP è inutile e sbagliato

Il professore ha innanzitutto criticato le affermazioni di Massimiliano Capitanio (commissario AGCOM). Diversi esperti hanno evidenziato i possibili problemi della piattaforma, quindi le critiche non sono fake news diffuse da “anonimi utenti del web“, come ha dichiarato il commissario.

Zanaro sottolinea che Piracy Shield non può funzionare, ma può fare danni. Secondo il professore è solo un sistema di censura a livello nazionale che permette a società private di segnalare un nome di dominio o un indirizzo IP, senza nessun controllo da parte dell’autorità giudiziaria, come avviene per il contrasto alla pedopornografia o alle scommesse online. Gli ISP devono quindi bloccare l’accesso al sito entro 30 minuti per non rischiare sanzioni.

Zanaro spiega perché il blocco degli indirizzi IP è inutile e sbagliato perché non è vero che un indirizzo corrisponde ad un computer. Nel caso di hosting condiviso o CDN (Content Delivery Network), un indirizzo IP corrisponde a centinaia o migliaia di server. Inoltre, quasi tutti gli indirizzi IP usati per le connessioni domestiche sono temporanei.

Per questo motivo, Piracy Shield puà bloccare l’accesso a siti legittimi che condividono lo stesso indirizzo IP con il sito pirata. L’indirizzo IP bloccato potrebbe anche essere riassegnato ad altri siti legittimi. Nel frattempo, il sito pirata è di nuovo online con un altro indirizzo IP.

Secondo Zanaro, l’unico modo per risolvere i problemi della piattaforma Piracy Shield è spegnerla (o almeno disattivare il componente relativo al blocco degli indirizzi IP).