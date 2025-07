Piscina Intex 305x61 cm a 58€: subito tua con questo codice

Facciamo uno strappo alla regola e segnaliamo una promozione che ha poco a che vedere con la tecnologia, ma considerando il periodo e il caldo torrido di questo inizio estate ne vale la pena: la piscina fuori terra della serie Intex Easy Set è in sconto a soli 58 euro su eBay. Le dimensioni sono 305 centimetri di diametro e 61 centimetri di altezza. Un vero e proprio rifugio al fresco dove trascorrere le proprie giornate, da soli o in compagnia di tutta la famiglia e degli amici.

Intex Easy Set: la piscina fuori terra è in offerta

Realizzata interamente in PVC, è autoportante, grazie alla tecnologia dell’anello superiore gonfiabile che garantisce una totale sicurezza. Non richiede alcuna struttura metallica per mantenere la sua forma e la stabilità nel tempo. Il liner a triplo strato utilizza il sistema Super-Tough brevettato. È facile anche da riporre una volta terminata la stagione, così da poterla usare nuovamente l’anno successivo. Sono inclusi la pompa da 1.250 l/h da utilizzare per circa 2/3 ore al giorno e il filtro (modello H, da cambiare ogni due settimane) che ti aiuteranno a mantenere l’acqua sempre pulita. Scopri di più nella pagina dedicata sul marketplace.

Per approfittare dell’offerta e ottenere lo sconto devi solo inserire il codice promozionale LUGLIO25 nell’apposito campo, prima di confermare l’ordine ed eseguire il pagamento. L’immagine qui sotto ti mostra come fare. In questo modo potrai acquistare la piscina fuori terra Intex Easy Jet (modello 305×61 centimetri) al prezzo stracciato di soli 58 euro.

È venduta da un account professionale di eBay (ha già ottenuto oltre 24.000 feedback positivi dai clienti) con la spedizione gratis e la consegna prevista entro un paio di giorni, direttamente a casa tua, così da poterla subito montare e riempire.