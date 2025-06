Piscina Intex: a soli 93€ (con questo codice) salvi la tua estate

Rinfresca la tua estate e regala momenti di puro relax a tutta la famiglia con la piscina Intex Beachside in forte sconto su eBay. Ha in dotazione un resistente telaio in metallo e una stampa fotorealistica a tema oceanico applicata al telo interno, per un effetto visivo davvero suggestivo: sembra di nuotare sopra un fondale marino. Le dimensioni della sono 305×76 centimetri, le pareti sono realizzate in PVC multistrato per garantire la dovuta stabilità e durata nel tempo. La capacità supera i 4.400 litri.

L’offerta su eBay per la piscina Intex Beachside

È un modello progettato per essere facile e veloce da montare. Grazie al sistema di giunzione a T, l’installazione richiede solo 30 minuti. Basta posizionarla su una superficie piana, stendere il telo base e riempirla fino all’80% dell’altezza per iniziare a godersi il divertimento. Unisce economicità e praticità, ma allo stesso tempo anche robustezza, con i suoi paletti in acciaio trattato che non temono gli agenti esterni. Come anticipato, il fondo e le pareti della piscina sono realizzati in triplice strato Super-Tough e poliestere extra forte. C’è anche il sistema di aerazione Hydro-Technology che migliora la filtrazione, aumentando la purezza e la chiarezza dell’acqua. Scopri di più nella pagina dedicata.

Per approfittare della promozione non devi far altro che inserire il codice VACANZE25 nell’apposito campo, prima di effettuare il pagamento, come mostrato nell’immagine qui sotto. In questo modo otterrai lo sconto e potrai acquistare la piscina Intex Beachside al prezzo finale di soli 93 euro, una spesa davvero irrisoria.

L’affare è proposto da un venditore professionale italiano con all’attivo già oltre 117.000 feedback positivi, ricevuti dai clienti su eBay. Se la ordini subito, arriverà direttamente a casa tua entro pochi giorni, con la spedizione gratuita tramite corriere.