Pixel 8 a questo prezzo è un'OFFERTA IMPERDIBILE

Pixel 8 è al suo prezzo minimo storico su Amazon e già questo sarebbe sufficiente per capire la bontà dell’offerta. Per approfittarne è sufficiente attivare il coupon dedicato che blocca il doppio sconto proposto oggi dall’e-commerce. Si tratta di un’occasione unica per allungare le mani su uno dei migliori telefoni Android in circolazione, potenziato da funzionalità di intelligenza artificiale esclusive. Tra i vantaggi inclusi citiamo la VPN integrata e i sette anni di aggiornamenti garantiti da Google.

Google Pixel 8 in doppio sconto: attiva il coupon

Diamo uno sguardo alle sue specifiche tecniche, così da capire cosa lo rende la scelta giusta. Eccole: display Actua da 6,2 pollici con pannello OLED, risoluzione 2400×1080 pixel e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, processore Tensor G3 con chip di sicurezza Titan M2 progettato internamente, 8 GB di RAM, 128 GB di memoria per l’archiviazione, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e tecnologia IA, selfie camera frontale da 10 megapixel, supporto Dual SIM, NFC, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, altoparlanti stereo, tre microfoni, audio spaziale, lettore di impronte nascosto sotto lo schermo, certificazione IP68, batteria da 4.575 mAh con ricarica rapida e wireless. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa del top di gamma.

Al prezzo finale di soli 610 euro invece di 799 euro come da listino, grazie al doppio sconto proposto oggi dall’e-commerce, Google Pixel 8 nella colorazione Nero ossidiana è un affare da non lasciarsi sfuggire. Per approfittarne è sufficiente attivare il coupon dedicato, che va ad aggiungersi alla riduzione della spesa applicata in automatico.

Come anticipato, lo smartphone è venduto e spedito da Amazon con disponibilità immediata e consegna gratuita a domicilio assicurata a chi effettua subito l’ordine. Volendo, è possibile scegliere anche le colorazioni Grigio verde e Rosa con una spesa di poco superiore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.