Pixel Watch non supporta la ricarica wireless di terze parti

Le prime unità di Pixel Watch, il primo smartwatch ufficiale di casa Google, hanno iniziato ad essere spedite a coloro che avevano effettuato il pre-order, i quali hanno scoperto però quella che può definirsi come una mancanza quasi sorprendente.

Come scrive The Verge, alcuni utenti su Reddit hanno cercato di ricaricare l’indossabile con un power bank con tecnologia wireless Qi scoprendo un’esperienza incostante e insoddisfacente per Pixel Watch. Il risultato è stato poi confermato anche con altri dispositivi di ricarica senza filo.

Google conferma che Pixel Watch non supporta la ricarica wireless

Un test simile è stato condotto anche dal portale 9to5Google: anche se l’indossabile pare apparentemente iniziare a ricaricarsi, il processo si interrompe immediatamente rendendo di fatto inutile il posizionamento dell’orologio sulla base di ricarica. Un portavoce di Google ha poi rilasciato la seguente dichiarazione al sito web:

“La ricarica Qi non è supportata da Google Pixel Watch. Potrebbero esserci alcune configurazioni in cui la ricarica wireless o Qi inversa sembra funzionare. Questo sarà però molto specifico per il dispositivo e il caricatore e non è garantito che fornisca una carica costante. Tieni presente che in alcuni casi ciò potrebbe causare la scarica del device mentre è in carica. Pixel Watch supporta la ricarica solo con il caricabatteria fornito in dotazione“

Andrew Myrick di Android Central esprime la sua delusione per la decisione di Google di utilizzare un caricabatterie wireless proprietario per il suo dispositivo. La mancanza di uno standard di ricarica Qi specifico per smartwatch e device indossabili continua forse a rimanere un problema di questo mercato.

