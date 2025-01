PlayStation 5 Dualsense, in argento è una cometa (sconto su Amazon)

Il Dualsense di PlayStation 5 in colorazione Sterling Silver è come una cometa. Abbinalo alla tua console per avere un controller aggiuntivo o rimpiazzare il tuo con problemi di drift. Con prestazioni al pari di quello che hai trovato in confezione, questo prodotto è originale e in grado di offrire un gameplay degno di nota, l’unica caratteristica a cambiare è proprio la colorazione. Approfitta dello sconto del 12% su Amazon e acquistalo subito a soli 70,14€.

PlayStation 5 Dualsense, brillante e unico in colorazione Silver

È splendido sotto tutti i punti di vista il DualSense di PlayStation 5 in colorazione Sterling Silver. Invece del classico bianco, qui lo trovi con una base predominante argento e un secondo colore standard ossia il nero. In mano si tramuta in un controller che è ergonomico e dinamico per poter affrontare ogni genere di videogames senza intoppi.

Così come quello in colorazione bianca e che hai trovato in confezione con la tua console, questo si collega alla PS5 mediante Bluetooth e funziona all’istante. Per ricaricarlo è sufficiente collegare il cavo dato in dotazione (puoi usarlo anche in modalità cablata quando è scarico). Inoltre puoi abbinarlo anche ad altri dispositivi come computer e TV Stick.

Caratterizzato dai grilletti adattivi e dal feedback aptico, rende ogni esperienza di gioco speciale. Sulla parte inferiore hai a disposizione un’entrata audio da 3,5mm per collegare le tue cuffie e un microfono integrato così puoi comunicare anche se ne sei sprovvisto.

Non resta altro che metterlo alla prova. Acquista immediatamente il tuo DualSense di PlayStation 5 su Amazon con questo sconto del 12% che rende la colorazione Sterling Silver a buon mercato. Aggiungilo subito al carrello con soli 70.14€.

Delle spedizioni non ti preoccupare, grazie ai vantaggi Amazon Prime sono sia rapide che gratuite in tutta Italia.