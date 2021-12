PNRR: bandi per 1.000 esperti sul portale inPA

Come anticipato in occasione del lancio del portale, ieri sono stati pubblicati i bandi per la selezione di 1.000 esperti che aiuteranno Regioni e Provincie autonome nell'attuazione degli interventi previsti dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). Il Ministero della Pubblica Amministrazione ha comunicato la candidatura può essere inviata fino alle ore 14:00 del 6 dicembre.

Cercasi esperti per il PNRR

L'inserimento degli avvisi sul portale inPA è avvenuto subito dopo la pubblicazione del DPCM che indica le modalità di ripartizione dei 320,3 milioni di euro destinati al conferimento degli incarichi professionali. La somma verrà assegnata a ciascuna Regione e Provincia autonoma che, sulla base di specifici Piani territoriali, metteranno a disposizione di province, città metropolitane e comuni una quota di professionisti ed esperti.

I suddetti Piani territoriali indicano le aree di intervento che necessitano di nuovo personale nei prossimi tre anni: valutazioni ambientali, bonifiche, energie rinnovabili, rifiuti, edilizia, appalti e infrastrutture digitali. Le pubbliche amministrazioni cercano quindi ingegneri, architetti, chimici, geologi, biologi, geometri e altri esperti in vari settori.

Il contratto di collaborazione ha una durata minima di un anno (dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022) con possibilità di rinnovo. Il compenso massimo annuo lordo è 108.000 euro. La valutazione viene effettuata mediante colloquio. Il termine per il conferimento dell'incarico è il 31 dicembre 2021.

Tutti i bandi sono disponibili sul portale inPA. Per presentare la candidatura è necessario effettuare la registrazione con SPID, CIE o CNS. Il Ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, ha dichiarato: