Online il Portale del Reclutamento nella PA

Il Ministero per la Pubblica Amministrazione ha annunciato il debutto in via sperimentale di inPA, il Portale del Reclutamento che permetterà la selezione del personale per la pubblica amministrazione, consentendo quindi l'incontro tra domanda e offerta. Inizialmente sarà possibile inserire solo i curricula. Il sito è raggiungibile all'indirizzo www.inpa.gov.it.

inPA per le assunzioni nella pubblica amministrazione

Il portale inPA, realizzato dal Dipartimento della Funzione Pubblica in collaborazione con Almaviva, viene definito come “lo spazio in cui fotografare in tempo reale il rinnovamento del capitale umano pubblico“. Durante la prima fase sperimentale sarà possibile l'inserimento dei curricula. A partire dall'autunno verranno pubblicati i bandi e gli avvisi di selezione del personale necessario alla realizzazione del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). Entro il 2023 gli utenti troveranno anche i bandi dei concorsi pubblici ordinari e le procedure di mobilità dei dipendenti pubblici.

I cittadini possono effettuare l'accesso tramite SPID e compilare il form con dati personali, percorso formativo, specializzazioni, competenze ed esperienze professionali. Per la ricerca e il reclutamento dei profili professionali verranno sfruttate anche le banche dati degli albi professionali e quelle delle professioni non ordinistiche. È stato infatti sottoscritto un protocollo d'intesa con ProfessionItaliane, Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e con Assoprofessioni.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha infine attivato una partnership con LinkedIn per ampliare le occasioni di lavoro nella pubblica amministrazione e raggiungere i professionisti attivi in Italia e nel mondo.