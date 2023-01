Polis: casa dei servizi digitali in 7000 uffici postali

Poste Italiane ha presentato il progetto Polis, approvato con il decreto legge n. 59/2021 e finanziato con i fondi (800 milioni di euro) stanziati per gli investimenti complementari al PNRR. Circa 7.000 uffici postali in Comuni con meno di 15.000 abitanti diventeranno “case dei servizi digitali”, ovvero sportelli unici che i cittadini potranno sfruttare per richiedere certificati e accedere ad altri servizi della Pubblica Amministrazione.

Servizi PA negli uffici postali

Il progetto Polis prevede la trasformazione degli uffici postali in hub per servizi fisici e digitali, utilizzando le nuove tecnologie per garantire una fruibilità 7 giorni su 7, 24 ore su 24. I cittadini troveranno sportelli fisici, postazioni self-service, ATM evoluti, locker e totem digitali interattivi. Molti interventi di ristrutturazione sono stati già avviati. Ad oggi sono terminati i lavori in 40 uffici. La spesa complessiva in 10 anni sarà di 1,24 miliardi di euro.

Oltre ai servizi offerti da Poste Italiane, i cittadini potranno richiedere:

Passaporto (prima richiesta e rinnovo)

Carta d’identità elettronica

Emissione primo codice fiscale (neonato)

Riemissione/duplicato Carta Nazionale Servizi-Tessera Sanitaria-Codice Fiscale

Duplicato patente

Certificati anagrafici: nascita, matrimonio, cittadinanza, esistenza in vita, residenza, residenza AIRE, stato civile, stato di famiglia, residenza in convivenza, stato di famiglia AIRE, stato di famiglia con rapporti di parentela, stato libero, unione civile, contratto di convivenza

Certificato casellario giudiziario

Atti volontaria giurisdizione

Modello OBIS/M

Cedolino pensione

Certificazione Unica

Prenotazione su CUP Unico Regionale

Autodichiarazione esenzioni per reddito

Assicurazione obbligatoria delle casalinghe

Esonero/esenzione canone RAI

Rilascio/rinnovo patente nautica

Verranno inoltre realizzati interventi improntati alla sostenibilità ambientale, ovvero l’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, impianti fotovoltaici, sistemi di smart building e sensori di monitoraggio ambientale. È previsto infine l’allestimento di spazi esterni attrezzati per accogliere iniziative culturali, di salute e benessere.