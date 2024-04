Pophouse acquista catalogo e avatar dei Kiss

Pophouse ha annunciato l’acquisizione del catalogo, del nome e dei diritti di immagine dei Kiss, la leggendaria band statunitense che l’anno scorso ha abbandonato la scena musicale. In realtà, l’addio riguarda solo le versioni reali dei quattro membri del gruppo. L’azienda svedese fondata Björn Ulvaeus degli ABBA ha infatti pianificato un avatar show nel 2027.

I Kiss torneranno in versione digitale

Nel comunicato stampa non viene indicata la somma pagata da Pophouse. Secondo varie fonti, l’acquisizione è costata oltre 300 milioni di dollari. L’azienda svedese ha ottenuto l’intero catalogo musicale dei Kiss e i diritti di pubblicazione, oltre alla possibilità di usare il nome e le famose maschere (The Demon, The Catman, The Starchild e The Spaceman).

L’ultimo concerto dei Kiss è stato quello del 2 dicembre 2023 al Madison Square Garden di New York. I fan hanno visto in anteprima la “nuova era” della band. Il brano God Gave Rock And Roll To You è stato cantato da avatar, ovvero le rappresentazioni digitali dei quattro membri del gruppo.

Pophouse e Industrial Light & Magic hanno creato gli avatar utilizzando varie tecnologie, tra cui il motion capture, come i fan degli ABBA possono vedere durante gli show di Londra. Il primo concerto virtuale è previsto nel 2027. Gene Simmons (The Demon), co-fondatore e bassista dei Kiss, ha dichiarato che collaboreranno con Pophouse, anche se non saranno più fisicamente sul palco.