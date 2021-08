Porta l'immersività al massimo con gli altoparlanti Logitech G560 RGB al minimo storico

Quello che ti suggeriamo oggi è un set di altoparlanti di elevata qualità, in grado di trasformare profondamente l’esperienza audio del tuo PC. Stiamo parlando delle Logitech G560, un kit 2.1 con illuminazione ambientale e DTS: X Ultra decisamente potente ed immersivo, oggi offerto al prezzo più basso di sempre.

Sistema 2.1 Logitech G560: caratteristiche tecniche

Partiamo proprio dalla potenza, 240 Watt di picco per un valore RMS di ben 120 Watt. Questo permette di avere un volume decisamente alto, unito alla qualità audio che da anni ormai contraddistingue Logitech. Da non sottovalutare la presenza del subwoofer che assicura bassi profondi e corposi, senza intaccare le altre frequenze. Alti chiari, medi potenti e bassi profondi per un’esperienza sonora di primo livello in qualsiasi circostanza. Che tu voglia guardare un film, ascoltare la musica o videogiocare, le G560 si adattano perfettamente ad ogni utilizzo. A fare la differenza è il supporto a DTS: X Ultra in grado di creare un suono spaziale in modo da poter distinguere chiaramente la direzione di ogni singolo rumore. Si tratta di una feature pensato soprattutto per i videogiocatori, ma che ben si adatta anche al cinema naturalmente.

Ciò che però differenzia la proposta di Logitech dalle altre offerte del mercato, è l’illuminazione RGB. I satelliti, infatti, offrono un’illuminazione posteriore compatibile con il software G Hub di Logitech. In questo modo è possibile selezionare le modalità di illuminazione e sceglierne ovviamente i colori. Molto interessanti, però, sono le modalità che adattano l’illuminazione ai contenuti. Nel caso di film, videogiochi e musica l’illuminazione reagirà in sincronia con ciò che viene riprodotto, in modo da rendere l’esperienza decisamente più immersiva. Anche dal punto di vista della connettività il sistema non delude, disponendo anche di un ingresso jack da 3,5mm e Bluetooth, per connettere fino a 5 dispositivi di riproduzione contemporaneamente. Insomma, una soluzione indirizzata a chi vuole il meglio anche nel settore dell’audio per raggiungere un coinvolgimento senza compromessi.

Grazie ad un consistente calo di prezzo, il set è acquistabile su Amazon a soli 133 euro con uno sconto di ben 126 euro, praticamente quasi la metà del prezzo di listino.