Porta online il tuo progetto a meno di 3€ al mese con Hostinger: offerta FLASH

Quante volte abbiamo rimandato i nostri progetti per via dei costi eccessivi o della mancanza di tempo? Che tu voglia aprire un sito web, un blog, un negozio online o mostrare il tuo portfolio al mondo, Hostinger ti fornisce tutto il necessario per iniziare e crescere, a prezzi eccezionali che partono da appena 2,49 euro al mese. Un prezzo così è possibile grazie agli sconti fino all’80%, frutto di una promozione flash disponibile per un tempo limitatissimo online, che include diversi strumenti – dal dominio gratuito al website builder AI.

Tutto incluso nei piani Hostinger

La promozione flash Hostinger coinvolge tutti i principali piani di web hosting della piattaforma, pensati per accompagnarti dal primo lancio fino alla sua crescita strutturata. Per chi ha appena iniziato c’è il piano Premium, scontato dell’80%, a 2,49 euro al mese; il piano Business, sempre con l’80% di sconto, ha un costo di 2,99 euro al mese e offre più strumenti e risorse pensati per sostenere i progetti in espansione.

Infine, chi cerca prestazioni top di gamma, può puntare su Cloud Startup a 6,99 euro al mese (scontato del 73%), fino a 20 volte più potente grazie all’infrastruttura cloud. Ogni piano include una serie di servizi aggiuntivi, tra cui la garanzia di rimborso di 30 giorni, assistenza 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, tre mesi gratis e zero vincoli: puoi annullare quando vuoi.

Ogni piano include gli strumenti giusti per il tuo progetto e fornirti, letteralmente, un’esperienza “chiavi in mano”. Ad esempio, il dominio è incluso gratuitamente per un anno, così come l’email marketing. Il SSL per la sicurezza del tuo sito web è gratuito, anche la CDN e la migrazione da altro hosting senza downtime. Non mancano backup automatici, manutenzione per siti web WordPress e servizio WordPress Multisite.

Ciò che non troverai altrove sono, invece, i tantissimi strumenti basati su Intelligenza Artificiale, pensati per permetterti di creare il tuo sito web da zero, anche se non hai esperienza. Con l’AI Website Builder, infatti, basta descrivere la propria idea per ottenere automaticamente layout, immagini e testi pronti all’uso, che potrai modificare successivamente secondo i tuoi gusti tramite il pratico editor drag & drop.

Anche WordPress diventa più accessibile. Oltre alla possibilità di creare il tuo sito web tramite AI, puoi scegliere uno dei tantissimi template professionali disponibili oppure partire da zero, mentre Hostinger si occupa di manutenzione, velocità e sicurezza. Gli altri strumenti AI inclusi sono Kodee, l’agente che fornisce assistenza immediata e supporto, Backstage AI che lavora dietro le quinte automatizzando l’attività, logo maker e generatore di immagini.

Rinunciare ai tuoi progetti, considerando la promozione flash di Hostinger, sarebbe una vera occasione persa: approfitta degli sconti fino all’80% su tutti i piani web hosting a partire da 2,49 euro al mese.