POS con zero commissioni: il risparmio è garantito con l'offerta di Axerve

Poter contare su di un POS con zero commissioni rappresenta per moltissimi esercenti la soluzione giusta. Sul mercato ci sono poche offerte di questo tipo ed è importante, quindi, cogliere al volo l’opzione giusta quando disponibile. Con l’offerta POS Easy di Axerve, infatti, è possibile accedere ad un POS senza commissioni con la necessità di pagare solo il canone mensile. Grazie alla promozione in corso, inoltre, utilizzando il codice EASYX2 al momento dell’attivazione si ottengono 2 mesi di canone gratis, aumentano ancora la convenienza.

L’offerta di Axerve che include il POS con zero commissioni prevede un canone mensile di 17 euro per incassi fino a 10.000 euro e di 22 euro fino a 30.000 euro. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

POS con zero commissioni: ecco l’offerta POS Easy di Axerve

L’offerta di Axerve consente l’accesso al POS Android PAX A910, con supporto alla connettività WiFi e 4G (con SIM inclusa), supporto alla stampa dello scontrino e un design elegante e moderno. Scegliendo POS Easy è possibile beneficiare di un POS senza commissioni ma solo con un canone mensile pari a:

17 euro per incassi fino a 10.000 euro l’anno

per incassi fino a 10.000 euro l’anno 22 euro per incassi fino a 30.000 euro l’anno

Superata la soglia dei 30.000 euro, per gli incassi eccedenti è prevista una commissione pari all’1% + IVA.

La proposta di Axerve è ideale per tutti gli esercenti e i professionisti che incassano meno di 30.000 euro all’anno tramite POS e risulta comunque molto conveniente anche per chi supera questa soglia grazie ad una commissione ridotta sul transato. Con il codice EASYX2, inoltre, è possibile beneficiare di 2 mesi gratis di servizio. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

