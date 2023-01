POS Easy senza canone: ultimi giorni per accedere allo sconto

Un POS senza canone mensile può rivelarsi la scelta migliore per gli esercenti che non utilizzano frequentemente il terminale, poiché i costi fissi vengono eliminati a favore di una percentuale per transazione. Significa che il venditore paga solo per ciò che usa: il che può risultare particolarmente conveniente in alcuni casi. Un buon terminale senza canone fisso è POS Easy della società fintech Axerve (appartenente al Gruppo Sella) in promozione ancora per pochissimi giorni.

Fino al 27 gennaio, infatti, coloro che acquistano un POS Easy possono ottenere uno sconto del 20% sul costo – una tantum – del terminale, che vede una riduzione da 100 a 80 euro. È previsto il pagamento dell’imposta di bollo di 16 euro per l’attivazione del servizio, mentre la commissione sulle transazioni effettuate con il POS è fissa all’1% – molto più conveniente di altri terminali concorrenti.

Perché scegliere POS Easy?

Il terminale commercializzato da Axerve si distingue per la sua natura smart e portatile. Oltre alla connettività Wi-Fi e 4G – possibile grazie a una scheda SIM inclusa nel prezzo -, è dotato di display touchscreen a colori, GPS integrato e sistema Android. Ogni singolo aspetto è gestibile comodamente attraverso una dashboard online.

L’accredito del transato avviene tramite bonifico bancario entro il giorno successivo, su coordinate scelte dall’utente. Ciò significa, quindi, che non è necessario sottoscrivere un contratto ad hoc con una banca per utilizzare il POS di Axerve. Senza canone fisso mensile, né annuale, i costi da sostenere sono legati solamente all’acquisto del terminale, in sconto a 80 euro una tantum ancora per pochissimi giorni, il bollo di attivazione pari a 16 euro e le commissioni pari all’1% per transazione.

Richiedi il tuo POS oggi attraverso questo link: la procedura è semplicissima, basta compilare il form e fornire i documenti personali richiesti. Una volta compilata e approvata la tua richiesta, il terminale verrà consegnato al tuo indirizzo, pronto per essere utilizzato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.