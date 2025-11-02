Powerbank slim e con 4 ricariche al suo interno: a soli 22€ è affare

Parti e spostati senza il terrore di rimanere a secco con la batteria dello smartphone o altri dispositivi. Grazie al powerbank INIU da 20000mAh hai ricariche di emergenza in formato tascabile. Piccolo, sottile e comodissimo perché lo puoi utilizzare anche con più prodotti in contemporanea. Fallo tuo a soli 22,99 euro su Amazon invece che a 32,99 euro con lo sconto del 30%.

Un powerbank fa sempre comodo. Visto che lo devi acquistare, punta a un modello che può tornare utile più volte consecutive prima di metterlo in ricarica a suo volta. Questo di INIU è una certezza e lo usi in viaggio o quando sai di dover stare fuori casa a lungo. È piccolo e anche tascabile così direttamente in borsa o nello zaino non si fa sentire. Usalo finanche con 3 prodotti in contemporanea per alimentari e farli tornare al massimo del loro potenziale in tempi record. Tutto merito delle tecnologie PD 3.0 e QC4.0 oltre ai 22,5W di potenza complessiva.

Hai a disposizione ben 20000mAh di capacità. Quante ricariche ci fai? Dipende molto dallo smartphone o dal prodotto che possiedi perché le batterie non sono tutte uguali. In linea di massima, se hai un iPhone 15 hai circa 3,5 ricariche a disposizione mentre se hai un Samsung Galaxy S24, ne hai 3 consecutive. Ovvio che puoi utilizzarlo con qualunque marchio e non solo i due appena citati, è universalmente compatibile così da non rinunciare ad alcuna comodità. Smartphone, cuffie, auricolari, tablet, smartwatch e così via. In termini di uscite, invece, ci sono sia porte USB C che USB di tipo A per utilizzare cavi di diverso genere.

Non rinunciare alla tua ricarica in formato tascabile. Compra il Powerbank 20000 mAh di INIU asoli 22,99 euro su Amazon approfittando dello sconto del 30%.