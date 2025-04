Prenditi cura del tuo giardino con questo kit favoloso in offerta con il 41% di sconto

Ami il fai da te? Vuoi prenderti cura del tuo giardino ora che con la primavera molte piante stanno fiorendo e vuoi rendere quello spazio accogliente e bello da vedere? Bene, quello di cui hai bisogno sono gli attrezzi necessari. Starai probabilmente pensando che sono costosi e ingombranti e che non vale la pena spendere tutti quei soldi per il tuo piccolo spazio verde. Forse non hai tutti i torti, ma questo kit potatura cesoia forbice mini sega da 6″ a batteria, in super offerta con il 41% di sconto, è quello che potrebbe fare al caso tuo. Acquistalo ora su eBay a 117.49€.

3 ragioni per scegliere il kit potatura cesoia forbice mini sega 6″ a batteria

Strumenti completi e versatili

Asta telescopica con snodo a 175°

Batteria ricaricabile e prestazioni efficienti

Kit completo per potature senza fatica

Questo kit è estremamente utile e conveniente perché con poco puoi avere una mini motosega, una forbice cesoia elettrica e un’asta telescopica. Questi strumenti sono fondamentali per le potature, consentendoti di tagliare i rami con estrema semplicità e facilità. Le lame in acciaio inox e il design ergonomico rendono semplici anche le operazioni più difficili. Queste le caratteristiche tecniche della cesoia:

Potenza della cesoia 750W

Batteria Litio 4000 mAh

Spessore della lama in acciaio INOX – 0,5 mm

Larghezza delle Lame 2 cm

Diametro massimo del taglio 30MM

Programmabile per due misure

Queste, invece, le caratteristiche della minisega:

Potenza del motore 1200W

Barra da 6 Pollici – circa 15 cm

Catena a 36 maglie per un taglio più preciso e rapido

Velocità dei giri: 5M/S

Massima lunghezza del taglio: 15 cm

Doppio pulsante con protezione

Dimensioni: altezza compresa batteria: 39,5 cm

Ideale per chi…

Vuole prendersi cura del giardino con un unico kit multifunzione

Ha bisogno di tagliare rami in altezza in modo sicuro e senza scale

Cerca un attrezzo leggero, maneggevole e adatto anche per lavori di precisione

La cesoia e la minisega sono elettrici e utilizzano una batteria al litio da 4000 mAh. Nel kit ne troverai due, ma anche l’asta telescopica, un cacciavite a stella, due chiavi (una a brugola e una a bussola), una pietra affila lame, una pompa per l’olio, il caricatore e l’utilissimo manuale completamente in italiano.