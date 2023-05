Preparati per lo IELTS con i co-creatori del test: sconti fino al 30%

Ti stai preparando per il tuo IELTS test? Chi meglio di British Council, co-creatore del test, può aiutarti a ottenere il punteggio di cui hai bisogno? L’organizzazione, con oltre ottant’anni di esperienza alle spalle, opera in oltre 100 Paesi in tutto il mondo fornendo una vasta gamma di servizi e programmi culturali ed educativi.

Grazie all’offerta esclusiva attualmente in corso potrai accedere a tutte le migliori risorse fornite da British Council con uno sconto fino al 30%, per superare il tuo IELTS Test lasciandoti guidare dagli esperti e dalle lezioni online di gruppo e private dal vivo.

Come ottenere un buon punteggio nello IELTS test

La certificazione IELTS è un test standardizzato utilizzato per valutare le competenze linguistiche in inglese di persone non madrelingua che desiderano studiare, lavorare o immigrare in Paesi di lingua inglese. Avvicinati al tuo punteggio target sfruttando le opportunità offerte da British Council:

Preparati per la formazione accademica o generale IELTS

Migliora le tue abilità per tutte le sezioni di valutazione: ascolto, lettura, scrittura e conversazione. Impara la grammatica e il vocabolario utili

per tutte le sezioni di valutazione: ascolto, lettura, scrittura e conversazione. Impara la grammatica e il vocabolario utili Acquisisci consapevolezza del test, scoprine il formato e i diversi tipi di domande somministrati

Sviluppa strategie efficaci, suggerimenti e tecniche per aiutarti a ottenere le migliori prestazioni

efficaci, suggerimenti e tecniche per aiutarti a ottenere le migliori prestazioni Scegli il miglior corso IELTS per te: decidi il tuo programma, l’insegnante, il tipo di lezioni e il focus sulla lingua

Prepara l’esame IELTS. Ma ricorda di essere calmo e fiducioso

Come studente British Council avrai a tua disposizione uno IELTS Coach, con cui programmare lezioni online private o di gruppo e massimizzare la tua preparazione. Ogni lezione di gruppo da 55 minuti costa 1 credito, mentre una lezione privata da 25 minuti costa 2 crediti. Il numero di crediti che otterrai differisce a seconda del piano scelto.

Ogni piano include:

Un’analisi dei bisogni personali con un esperto (2 crediti)

Un webinar IELTS tenuto da un insegnante

Scelta di lezioni di gruppo e private

Live25 webinar di grammatica e vocabolario guidati dall’insegnante (accesso illimitato)

3 mesi di accesso

Con “Express”, la scelta migliore per ottenere consigli e strategie per il test IELTS, otterrai 10 crediti classe a 146 euro. Con “Lite”, perfetto per l’apprendimento mirato e la pratica prima del test, otterrai invece 20 crediti di classe al prezzo scontato del 30%, pari a 181 euro. Infine c’è il piano “Intensive”, un corso completo per una preparazione personalizzata totale, che a 398 euro (anziché 568, come da listino) ti offre 50 crediti classe.

