Preply: inizia a imparare le lingue con uno sconto del 50%

Preply è una nuova piattaforma di apprendimento che ha tutte le carte in regola per diventare tra le migliori del settore. Grazie alla promozione in corso, potrai ottenere uno sconto esclusivo del 50% sull’acquisto di una nuova lezione.

Preply vanta una vasta rete di oltre 32mila insegnanti con esperienza, pronti ad aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi linguistici. Con oltre 300mila recensioni a ben 5 stelle, sei certo di ricevere un’educazione di alta qualità che soddisferà le tue aspettative.

Ecco tutte le lingue che potrai imparare con Preply:

Inglese

Spagnolo

Francese

Tedesco

Italiano

Cinese

Arabo

Giapponese

Portoghese

Trova l’insegnante che meglio si adatta alle tue esigenze e ai tuoi obiettivi di apprendimento.

Scopri come funziona Preply

Ma come funziona la piattaforma? Scegliere fra oltre 30mila insegnanti è impossibile: perciò Preply sfrutta un avanzato sistema di matching per metterti in contatto con l’insegnante giusto, che ti motiverà e ispirerà nell’apprendimento della nuova lingua che desideri. La prima lezione sarà dedicata alla pianificazione dei passi successivi: scegli quante lezioni vuoi seguite ogni settimana e quali obiettivi desideri raggiungere insieme al tuo nuovo insegnante.

Preply è così certo della qualità delle sue lezioni che ti offre la possibilità di provare un altro insegnante gratuitamente se la prima lezione non dovesse soddisfarti completamente. Sarai quindi sempre libero di interrompere il tuo percorso in qualsiasi momento, senza alcun vincolo in termini di tempo o economici.

Approfittando della promozione attiva, potrai risparmiare subito il 50% di sconto sull’acquisto di una nuova lezione. Un motivo perfetto per mettere alla prova Preply, le sue risorse e le possibilità che offre per l’apprendimento di una nuova lingua.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.