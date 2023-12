Preply: la piattaforma online per imparare le lingue con tutor da tutto il mondo

Preply è una piattaforma educativa online che mette in contatto studenti di lingue con tutor da tutto il mondo per lezioni individuali online. Originariamente lanciata nel 2012 per il tutoring di preparazione ai test di livello SAT e ACT, Preply si è rapidamente affermata tra le piattaforme di insegnamento di lingue online, espandendo la sua offerta a 49.000 tutor e 100 materie.

Caratteristiche e funzionalità

Vasta selezione di tutor : Preply offre oltre 32.000 tutor esperti in più di 120 materie, provenienti da oltre 180 nazionalità​​.

: Preply offre oltre 32.000 tutor esperti in più di 120 materie, provenienti da oltre 180 nazionalità​​. Facilità di ricerca e selezione : Gli studenti possono facilmente trovare e selezionare tutor in base a varie caratteristiche come la lingua madre, altre lingue parlate, studenti attivi, valutazioni, recensioni, prezzi e disponibilità​​.

: Gli studenti possono facilmente trovare e selezionare tutor in base a varie caratteristiche come la lingua madre, altre lingue parlate, studenti attivi, valutazioni, recensioni, prezzi e disponibilità​​. Lezioni prova : Preply offre lezioni di prova, che sono rimborsabili al 100% o trasferibili in caso di insoddisfazione​​.

: Preply offre lezioni di prova, che sono rimborsabili al 100% o trasferibili in caso di insoddisfazione​​. Preply Classroom: Le lezioni si svolgono sulla piattaforma online di Preply, con strumenti di vide-chat e apprendimento che facilitano l’interazione tra studenti e tutor​​. Inoltre è disponibile una sezione Q/A dove gli studenti possono porre domande e ricevere risposte dai tutor contribuendo a creare una comunità di apprendimento.

I prezzi dei tutor su Preply variano da $5 a $40 all’ora, a seconda dell’esperienza, delle qualifiche e delle valutazioni del tutor. Gli studenti possono impostare il proprio budget e utilizzare filtri per visualizzare i tutor nel proprio intervallo di prezzo. Preply offre anche sconti per i nuovi iscritti e sconti per acquisti di pacchetti di lezioni​​.

Preply Business

Preply offre anche corsi di lingua per aziende. I corsi di Preply Business sono progettati per team e aziende e offrono piani di studio su misura con insegnanti online. Preply Business offre funzionalità di monitoraggio della partecipazione del personale e permette di verificare la velocità di miglioramento dei dipendenti con test di livello regolari.

