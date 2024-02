Preply, offerta speciale: 50% di sconto per imparare con gli insegnanti

Hai mai desiderato imparare una nuova lingua o migliorare le tue competenze linguistiche con un insegnante qualificato e dedicato? Preply ti offre un’opportunità imperdibile: uno sconto del 50% su tutte le nuove lezioni.

Perché scegliere proprio Preply?

Preply offre un’ampia gamma di insegnanti altamente qualificati con esperienza nel campo dell’insegnamento delle lingue. Con oltre 32.000 insegnanti e più di 300.000 recensioni a 5 stelle, puoi essere sicuro di trovare l’insegnante perfetto per le tue esigenze specifiche.

Tante le lingue disponibili, dalle più semplici come inglese, spagnolo, francese e tedesco, a quelle più “esotiche”, tra cui cinese, arabo e giapponese. Una volta trovato l’insegnante che meglio si adatta al tuo stile di apprendimento e ai tuoi obiettivi linguistici, farai con lui la tua prima lezione in cui deciderai quanti incontri settimanali programmare e come personalizzare il tuo programma di studio.

Dai tuoi primi passi nell’apprendimento di una nuova lingua fino al raggiungimento dei tuoi obiettivi, gli insegnanti Preply saranno al tuo fianco in ogni fase del viaggio linguistico. Se, tuttavia, non sei completamente soddisfatto della tua lezione, avrai la possibilità di provare un altro insegnante senza alcun costo aggiuntivo.

Pronto a imparare le lingue in modo semplice ed efficace con un insegnante professionale? Preply ti offre uno sconto del 50% sull’acquisto di una nuova lezione online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.