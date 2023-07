Presa intelligente TP-Link: 9€ per rendere Smart qualsiasi elettrodomestico

Siete alla ricerca di un modo per rendere la vostra casa intelligente, ma allo stesso tempo non avete intenzione di spendere grosse cifre? Oggi abbiamo l’offerta ideale: una presa intelligente Smart TP-Link Tapo P105 a soli 9,99 euro. Un prezzo piccolo piccolo per un prodotto dalla qualità altissima e dai mille utilizzi.

Presa intelligente Smart TP-Link scontata dell’11%

Immaginatevi di poter controllare i vostri elettrodomestici da remoto, ovunque vi troviate. Sì, avete capito bene, questa mini presa dotata di supporto Wi-Fi 2.4GHz fa esattamente questo! Grazie all’app Tapo, disponibile per dispositivi Android e iOS, potrete dare comandi ai vostri elettrodomestici come se fossero i vostri obbedienti servi personali. Accendete il caffè dalla vostra camera da letto, spegnete la luce del salotto quando siete già a metà strada verso l’ufficio. Insomma, avrete il controllo completo delle vostre apparecchiature elettroniche, senza bisogno di nessun hub aggiuntivo.

E non dimentichiamoci dell’aspetto pratico! La Tapo P105 è compatta, discreta e pronta a diventare la migliore compagna dei vostri elettrodomestici. È l’assistente perfetto che vi permette di risparmiare energia elettrica, gestire i tempi dei vostri dispositivi elettronici in base alle vostre esigenze e addirittura impressionare gli ospiti con la vostra magia tecnologica.

Vi basterà collegare la vostra lampada o il vostro fornetto alla presa intelligente Smart TP-Link Tapo P105 e potrete fare tutto solo utilizzando la voce. Impostate, quindi, i comandi vocali con Amazon Alexa e Google Assistant per un’esperienza d’uso ancora più rapida e intuitiva. Inoltre potrete sempre verificare in tempo reale i consumi elettrici e monitorarli per una migliore gestione dei vostri elettrodomestici. Infine potrete anche simulare la vostra presenza in casa accendendo e spegnendo apparecchi come TV radio e lampade a orari casuali.

Migliorate la qualità della vostra vita con soli 9,99 euro. Acquistate la presa intelligente Smart TP-Link e iniziate fin da subito a vivere un’altra vita. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia grazie ad Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.