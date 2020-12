Con supporto garantito per Alexa e per l’Assistente Google, la presa smart per esterni di Nedis oggi è proposta su eBay con il 33% di sconto sul prezzo di listino. Può contare sulla certificazione IP44 e su un involucro impermeabile per assicurare la resistenza agli agenti atmosferici come la pioggia e alle temperatura estreme (da -10° a 40° C).

La presa WiFi di Nedis per esterni, in sconto su eBay

Si può dunque interagire tramite comandi vocali attraverso il proprio smartphone per accendere o spegnere l’apparecchio collegato, programmarne l’alimentazione per fasce orarie e molto altro ancora. Tra le funzionalità più interessanti quella che consente di eseguire il monitoraggio del consumo energetico. La comunicazione avviene tramite connessione WiFi alla rete domestica.

Tutto questo al prezzo di 19,34 euro invece di 28,99 euro come da listino, una spesa minima per trasformare la propria casa in una smart home. Il prodotto si trova in Italia e viene consegnato a domicilio in pochi giorni con spedizione gratuita. L’affidabilità del venditore è garantita dai quasi 60.000 feedback ricevuti dagli altri clienti su eBay.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.