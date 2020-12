FRITZ!Box 7590 oggi in super offerta a 177€

Il FRITZ!Box 7590 di AWM subisce uno sconto del 34% e va in offerta su Amazon a 177€, il prezzo più basso di sempre. Uno dei modem-router più performanti sul mercato, con una velocità di trasferimento dati di ben 1733 Mbit/s e connessione wireless AC+N a 2533 Mbit/s.

FRITZ!Box 7590: caratteristiche e design

Questo modello di AWM permette di gestire connessione DSL/VDSL fino a 300 Mbit/s e supporta la tecnologia 4×4 MU-MIMO con sistema multi-utente e connessione WiFi fino a 1733 Mbit/s sulla 5GHz e fino a 800 Mbit/s sulla 2.4GHz.

Grazie all’intuitivo software integrato FRITZ! OS è possibile impostare con facilità una lunga serie di funzioni, creare server multimediali, NAS e gestire gli apparati domotici di casa.

Il design semplice e lineare permette al router di adattarsi all’arredamento di casa con estrema facilità, grazie al profilo particolarmente sottile e alla totale assenza di antenne, che in questo FRITZ!Box sono integrate all’interno della scocca in plastica.

Il router FRITZ!Box 7590 di AWM è in offerta su Amazon a 177€ per un tempo limitato, consigliamo di approfittare dello sconto se si ha necessità di un dispositivo potente e professionale al quale affidare la propria rete domestica o da installare in ufficio per gestire server e NAS in totale sicurezza. L’offerta di oggi permette un risparmio del 34%, ben 93€ in meno rispetto al prezzo di listino di 269,99€

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.