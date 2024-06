La presa smart Shelly Plus Plug S è in OFFERTA A TEMPO

Segnaliamo l’offerta a tempo di Amazon per Shelly Plus Plug S, la presa smart dotata di molte funzionalità intelligenti per la domotica. La prima, quella che balza subito all’occhio, è la presenza di un indicatore LED personalizzabile utile per le notifiche e che, volendo, può svolgere anche il ruolo di luce notturna. Supporta l’alimentazione di qualsiasi apparecchio o elettrodomestico (fino a 2.500 W) ed è compatibile con Alexa e Google Home. Non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile la promozione, il consiglio per gli interessati è di approfittarne ora.

Offerta a tempo per la presa smart Shelly Plus Plug S

È una presa di tipo Schuko che ha diversi punti di forza: il più importante è di certo la connettività Wi-Fi e Bluetooth che permette di controllarla da ovunque, anche attraverso comandi vocale, dall’app su smartphone e quando non si è in casa. Inoltre, c’è il sistema integrato per la misurazione della potenza che consente di eseguire il monitoraggio dei consumi in tempo reale, a favore del risparmio energetico. Altre informazioni sono riportate nella scheda del prodotto.

In questo momento, Shelly Plus Plug S può essere tua al prezzo finale di soli 19 euro, grazie allo sconto del 22% sul listino ufficiale. La riduzione della spesa è applicata in automatico, non c’è bisogno di attivare coupon né di inserire codici promozionali.

Se hai un abbonamento Prime attivo e la ordini subito, la presa smart arriverà direttamente a casa tua entro pochi giorni con la consegna gratuita. Vendita e spedizione sono gestite da Amazon, senza intermediari. Il voto medio assegnato dalle oltre 1.1.00 recensioni positive pubblicate sull’e-commerce è molto alto: 4,6/5 stelle.