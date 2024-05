Prestito personale online: le 3 proposte di Prexta (fino a 75.000 euro)

Se hai bisogno di liquidità immediata per far fronte a una spesa imprevista o programmare il lancio di un progetto a cui stai lavorando da tempo, una delle soluzioni più efficaci che hai a tua disposizione è il prestito personale online. In Italia una delle società finanziarie di riferimento per questa speciale tipologia di prestito è Prexta, appartenente al gruppo Banca Mediolanum.

Tre le proposte attuali di Prexta per coloro che richiedono un prestito personale: Prexta One, Prexta Top, Prexta Compact. Ciascuna di queste formule presenta determinate caratteristiche, eccole nel dettaglio.

Le 3 soluzioni di prestito personale online della società Prexta

Prexta One può essere definito come il prestito per ogni progetto, ideale dunque per la maggior parte dei prestiti richiesti per i propri progetti ed esigenze della famiglia. Prexta Top è “il prestito per chi vuole di più”, la scelta migliore per chi ha bisogno di un’ingente somma di denaro. C’è infine Prexta Compact, “il prestito tutto in uno” che aiuta le persone a consolidare i propri debiti in un’unica rata.

I prestiti della società finanziaria Prexta si distinguono dagli al tri per essere a tasso fisso, flessibile e chiaro. Con Presta One l’importo massimo è fissato a 30.000 euro (quello minimo 3.000 euro), mentre si arriva fino a 75.000 euro nei prestiti personali Prexta Top (importo minimo di 30.000 euro) e Prexta Compact (importo minimo di 3.000 euro).

Le formule One e Top condividono la durata del finanziamento, che spazia da 12 ai 120 mesi, così come il tasso fisso, mentre se la scelta ricade sulla proposta Compact la durata del finanziamento sale da un minimo di 24 mesi a un massimo di 120 mesi.

Per richiedere un prestito personale online Prexta con preventivo gratuito è sufficiente compilare il modulo disponibile sul sito ufficiale.