PREZZO CROLLATO per Google Pixel Buds Pro: solo 99€

A meno di metà prezzo rispetto al listino ufficiale, i Google Pixel Buds Pro sono un affare da cogliere al volo. In questo momento, Amazon propone gli auricolari wireless top di gamma con uno sconto del 56% nella colorazione Azzurro cielo. Perfetti per la musica in streaming e i podcast, integrano un gran numero di funzionalità avanzate e smart.

Gli auricolari wireless Google Pixel Buds Pro

Progettati dal gruppo di Mountain View per un’esperienza audio senza compromessi, possono contare su un’autonomia fino a 31 ore sfruttando la custodia di ricarica in dotazione, sulla cancellazione attiva del rumore con la tecnologia Silent Seal, sul passaggio automatico tra i dispositivi connessi e sull’audio spaziale con il tracciamento della testa (su smartphone compatibili). Ci sono poi l’accesso rapido all’Assistente Google per i comandi vocali, i controlli touch laterali per controllare la riproduzione e le notifiche, la traduzione in tempo reale e molto altro ancora. Per tutti gli altri dettagli, dai un’occhiata alla pagina dedicata.

Non devi attivare coupon né inserire codici promozionali: ti basta metterli nel carrello ed è fatta. Lo sconto del 56% è applicato in automatico e ti permette di acquistare gli auricolari Google Pixel Buds Pro, nella colorazione Azzurro cielo, al prezzo minimo storico di soli 99 euro (invece di 229 euro come da listino).

Li puoi ricevere direttamente a casa tua già entro domani con la consegna gratuita se effettui l’ordine in questo momento. Vendita e spedizione sono a carico di Amazon, senza intermediari. Chi li prova, non torna indietro: per capirne il motivo, sfoglia le oltre 2.000 recensioni pubblicati sull’e-commerce dai clienti che li hanno già comprati.