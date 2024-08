PREZZO CROLLATO per lo smartphone Motorola Edge 50 Ultra

Lo sconto di 227 euro rispetto al listino ufficiale fa di Motorola Edge 50 Ultra l’occasione migliore di oggi per chi cerca uno smartphone top di gamma. È merito dell’offerta di Amazon che fa crollare il prezzo di uno tra i modelli più validi sul mercato, lanciato solo un paio di mesi fa.

Motorola Edge 50 Ultra: l’offerta sullo smartphone top di gamma

Il sistema operativo preinstallato è Android 14 con supporto alla ricezione dei prossimi aggiornamenti e all’accesso a Google Play per il download delle applicazioni. Di seguito le specifiche tecniche più importanti. Dai uno sguardo alla descrizione completa del telefono per altre informazioni.

Display da 6,67 pollici con risoluzione 2712×1220 pixel, HDR10+ e frequenza di aggiornamento da 144 Hz;

processore Snapdragon 8s Gen 3;

16 GB di RAM LPDDR5X (con espansione virtuale);

1 TB di memoria interna UFS 4.0;

tripla fotocamera posteriore da 50+64+50 megapixel potenziata dall’IA;

selfie camera frontale da 50 megapixel;

connettività 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC e GPS;

lettore di impronte digitali;

altoparlanti stereo con Dolby Atmos;

batteria da 4.500 mAh con ricarica TurboPower da 125 W.

Oggi, lo smartphone top di gamma Motorola Edge 50 Ultra è in sconto di ben 227 euro e lo puoi acquistare al prezzo crollato di 772 euro (invece di 999 euro come da listino). La colorazione è Peach Fuzz, quella visibile in queste immagini. C’è anche quella Forest Grey a 780 euro. Entrambe sono realizzate con materiale premium vegano.

È venduto e spedito direttamente da Amazon, senza passare da intermediari e con la consegna gratuita entro domani se lo ordino ora. Si tratta di un’ottima occasione per allungare le mani su un telefono evoluto e di ultima generazione, destinato a durare nel tempo.